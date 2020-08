Buscan antibióticos para prevenir Covid

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Debido a la pandemia del Covid-19 y el reciente brote de casos en Piedras Negras, la ciudadanía en desesperación ha estado solicitando antibióticos ante las instancias sanitarias públicas, informó el director de Salud Municipal, Luis Manuel Sánchez.



Precisó que el problema ha sido que este tipo de medicamentos no pueden ser entregados sin receta médica y algunas personas en ocasiones no la llevan consigo.



Por ello, recordó que si desean obtener estos insumos, es necesario que les hayan proporcionado una receta y la presenten para surtirla.



En cuanto a las consultas médicas, manifestó que es necesario realizar consulta preferiblemente por vía telefónica y evitar asistir a lugares concurridos para así determinar si necesitan algún antibiótico para su sintomatología.



Además, aunque las autoridades no lo han sancionado, en los cruces hacia Eagle Pass se ha decomisado a personas miles de medicamentos controlados que obtienen en farmacias de Piedras Negras, lo que también por´ira ser para venderlas en el mercado negro como medicamento para paliar los efectos del Coronavirus.