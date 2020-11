Buscan belleza del lugar inexistente; inauguran exposición virtual

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. ¿Es verdad que todos los artistas estamos, de una u otra forma, buscando la belleza?”, esa pregunta ha rondado la cabeza de miles de teóricos de la estética, filósofos y artistas a lo largo de la historia, y entre ellos se encuentra la curadora Talia Barredo, quien también ha cuestionado qué define a la belleza, sus cánones y hacia dónde se desplaza en un lugar como, por ejemplo, Saltillo.



Su mutación a lo largo del tiempo, aunado a factores sociales y culturales, han puesto en duda y bajo la lupa el concepto. De ahí nació Modos Contemporáneos de Belleza, exposición virtual que se inauguró ayer bajo el apoyo del programa Arte Resiliente de la Secretaría de Cultura (Sec), gracias a su proyecto Lugares Inexistentes para Obras Reales.



La muestra, que reúne a 26 artistas, pone al espectador frente a las motivaciones de los creadores, sus cuestiones sobre la tradición y, claro, la idea de “si la belleza es la forma de llegar al corazón, partiendo desde la cabeza del hombre”.



“La belleza es un universo completo de discusión, comparación, entendimiento y de búsqueda, y un concepto cuyas formas tenemos muy arraigadas. Por eso, en estos años que llevo pensando en las nociones de autores como Umberto Eco o Alberto Campo Baeza, me pregunto cuáles son, por ejemplo, los cánones de la belleza femenina actual en nosotros los occidentales. Pero en mi trabajo como gestora he pensado que no podemos desprendernos de los términos que tenemos sobre lo que consideramos bello, sin embargo, las realidades contemporáneas actuales de la libertad nos motivan a defender otros ejemplos del concepto”, detalló Barredo.







En busca de nombres



Los artistas que se encuentran en la exposición son Karla Rangel, Olivia González, Carlos Vielma, Antonio Castañeda, Susana Mercado, Jeisel Hernández y Anahí González, Javier Mendoza, Lila Jamieson, Antonio Olvera, Caro Bollaín, Dulce Patoni y Natalia Alejandrina Blanco. Una terna que reúne a pintores nacidos en las décadas de los 70, 80 y 90, dando así una muestra de sus temas e intereses.



“A los participantes les pregunté si realmente sus búsquedas inconscientes, más allá de la técnica y la disciplina, eran sobre la belleza o queriendo romper los cánones establecidos”, comenta Barredo, quien agrega que esas tres décadas que transita Modos Contemporáneos de Belleza da cuenta de que en estos creadores “están siempre esos cuestionamientos de qué buscan en su trabajo”.



El resto de los participantes son Andrea Badillo, Georgina Chapa, Omar Guy Alemán, Alicia Villarreal, Ana Carral, Angelina Rivera, Rafael Ortega, Patricia Hernández, Ro Espinoza, Miguel Canseco, Antonio Herrera de Hoyos, Ana Gutieszca y Carlos Farías. Artistas cuyos cuadros dejan ver, a su vez, sus intereses hacia ciertos géneros como el paisaje, el retrato o el bodegón, y que definieron la curaduría de Barredo.



“Hay tres líneas que están súper marcadas. Primero la del paisaje, los evidentes, arquitectónicos, abstractos y figurativos, pero también los que están construidos por diversas imágenes. También la identidad y su búsqueda a través del retrato culto como una especie de fortaleza que puede verse en el trabajo de Patoni y de Alejandrina, pero también los retratos abiertos en los que los espectadores pueden ver una especie de belleza invasiva, y por otro lado, está la parte de la objetualidad”, explicó la directora de la agencia de arte Liquen a Zócalo.





Lugar inexistente



Si bien esas líneas ayudan a formar un camino, la otra parte de la labor curatorial es su posición en el espacio físico para que dote de significado al mismo, pero en este caso la muestra está en el reino de lo digital, mundo en el que los procesos curatoriales y museográficos cambian de su natural “simbiosis de la arquitectura con la obra de arte”, pero que da la libertad, en cambio, de “crear espacios contemporáneos, o lugares con una arquitectura diferente”.



Por ello se convierte en un oasis para este tipo de eventos que, vedados por la pandemia, son la única posibilidad de ver una pintura. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este formato?



“La desventaja es que, como el arte es una experiencia que entre más cercana más nos marca, se pierde en este formato porque no es igual una pintura en un libro o en una pantalla que verla de frente y mirar sus trazos, las texturas, los materiales... no es igual en un sitio web que en una sala. Todo lo visual que comprende la obra, pero también su entorno, forma parte de la experiencia.



“Sin embargo hay una ventaja enorme: te acerca a obras que de otra forma no tendrías acceso”, apuntó Barredo.



A pesar del cierre de centros culturales durante la cuarentena, el arte tuvo una especie de boom ante el público. Series y libros vieron un resurgir momentáneo y elevaron sus ventas, pero ¿cómo fue con los artistas y su agencia de arte?



“Para los artistas fue un buen momento no solamente de creación, sino de visibilidad porque al inicio del encierro nos volcamos al arte y a las pantallas, por eso los artistas recurrieron a pláticas y talleres. (Vivieron) una especie de boom para los creadores porque los ojos del mundo se volcaron hacia ellos.



“Eso porque todos, dentro del miedo y la expectativa, sabíamos que teníamos que ir a lugares seguros o que nos permitieran un poco de confort y protección emocional, y ese lugar son las artes. Así los artistas visuales tuvieron un momento de plenitud, pero también hay que decir que si bien todas las personas estaban consumiendo arte en muchos aspectos, no la estaban comprando, sin embargo hubo que adaptarnos. Tuve unos meses en los que esto no mejoraba, la venta iba a pique, así que tuve que cambiar mi forma de trabajo y me aboqué ya no a la venta, sino a la difusión y el acercamiento de los artistas, del arte con el público”, concluyó la promotora cultural quien, además de esta exposición, montará dos más en las siguientes semanas.