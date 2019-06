Buscan beneficiar a 70 millones con programas sociales

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador busca llegar al 2021, año de las elecciones intermedias, con 24 millones de beneficiarios de programas sociales, y para cerrar su sexenio, en 2024, con 70 millones de afiliados y por ello quiere crear el Banco del Bienestar, reveló el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Higinio del Toro.“En la mañana, entre las curules —yo creo que se equivocó y me confundió con alguien más, de otra bancada política— el encargado del proyecto de bancarización, la parte con el que está haciendo el outsourcing hoy Bansefi y después Banco del Bienestar, sin más me comentó pelos y señales del proyecto.“Saben, al término del sexenio, ¿cuántos credencializados a través de diversos programas va a haber en el país? 70 millones, tiene que colocar 70 millones de tarjetas de beneficiarios, lo dice particularmente, al término del 2021, en la elección intermedia, son 24 millones de tarjetas”, narró el diputado.Las declaraciones del legislador fueron hechas frente a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, durante la reunión para votar el dictamen para la reforma a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros que creará el Banco del Bienestar.“Hablando de transformaciones, el encargado del proyecto este, es, por si no lo saben avísenle a sus compañeros de Bansefi, es el mismo que hizo las tarjetas en el 2012, con todo lo grave que eso puede pasar. Cambian las intenciones, cambian los nombres de los partidos, pero creo que algunas cosas no han cambiado cuando se quiere seguir utilizando el poder público para cooptar el voto, como creo que es el fin de esta iniciativa”, agregó.El presidente López Obrador busca que dicho banco tenga más de 7 mil sucursales a nivel nacional y será la vía por la que se transferirán los recursos de los programas sociales.