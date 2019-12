Buscan condenar a quien encubra a pederastas

Ciudad de México.- La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, buscará que se incluya para el siguiente periodo ordinario de sesiones, el dictamen para sancionar a encubridores de pederastas, en particular si son servidores públicos.



Su iniciativa propone sancionar con destitución e inhabilitación para cualquier empleo, cargo o comisión pública al servidor público encubridor de pederastas hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta al pederasta.



La diputada federal urgió al Congreso de la Unión incluir en el siguiente periodo ordinario que inicia en febrero, esta iniciativa con proyecto de Ley de la Comisión de Justicia para frenar la impunidad de abusadores y así apoyar a las víctimas.



Juárez Piña señaló que esta reforma al Código Penal Federal fue presentada desde el pasado 31 de julio, pero no fue presentada en el Pleno de la Cámara de Diputados. Por ello, insistió en que debe ser sometida a votación, ante los altos índices de impunidad de pederastas, principalmente por el encubrimiento de ministerios y servidores públicos.



"Por desgracia lo que nos encontramos es que cuando las víctimas de este delito se atreven a comentarlo ya ha prescrito el delito correspondiente, generalmente una niña o un niño que es violentado sexualmente se le destruye su vida hay hasta un sentimiento de culpa. Esto ha motivado que hayamos presentado esta iniciativa que está a su consideración”, consideró.



Expuso el caso de la iglesia católica, en donde a pesar de que en México “hay frecuentes denuncias desde 1950 contra clérigos” éstos no han sancionados, como es el caso del fundador de Los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, debido precisamente a la protección de sus superiores y de autoridades.



Esto, pese a que el Vaticano reconoció las agresiones, abusos sexuales y pederastia de muchos de sus sacerdotes contra niñas, niños y adolescentes en el mundo. Con base en ello, en julio de 2013 la Organización de Naciones Unidas le recomendó medidas preventivas y correctivas, incluso judiciales.



La coordinadora del PRD señaló que en México el encubrimiento a pederastas ocurre “sin que nadie frene este delito” con casos denunciados por parte de sacerdotes de San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca.



La legisladora expuso que, de acuerdo con el artículo 209 Bis del Código Penal Federal, inscrito en el Capítulo VIII, referente al delito de pederastia, debe aplicarse de nueve a 18 años de prisión a quien lo comete.



Con información de Excélsior