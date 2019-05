Buscan condiciones para rescate en Pasta de Conchos

Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos, reveló hoy que trabajan para establecer las condiciones técnicas, jurídica y financieras, en el rescate de los 63 mineros que murieron en la explosión de la mina de Pasta de Conchos, hace 13 años.En entrevista telefónica, refirió que “nosotros somos peticionarios ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”.“El rescate de los 63 (mineros), porque no son 65 como dice Napoleón (Gómez Urrutia), son 63 que aún están en Pasta de Conchos, es obligación del Estado, el Estado es el que está obligado a tutelar los derechos humanos”, dijo.Comentó que “vino la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el día 30 (de abril) a hablar con nosotros, porque tuvimos una reunión en febrero con Alejandro Encinas en la Secretaría de Gobernación”.Las familias, acotó, preguntaban si había la voluntad y la disposición del presidente (Andrés Manuel López Obrador) de hacer el rescate, lo que Luisa María trajo fue la respuesta, de que sí lo haría.Sostuvo que “obviamente, lo tienen que hacer con nosotros que representamos a mil 100 familiares peticionarios”.“Es decir, no se trata de que demos apoyo moral, se trata de que estamos trabajando para establecer las condiciones técnicas, jurídica, financieras, para llevar a cabo la obra”, enfatizó.También resaltó que “mi punto de vista es que la extracción de carbón es riesgosa en todo el mundo, que Pasta de Conchos es el reflejo de que no se puede extraer ningún mineral de forma insegura”.Esto, indicó Auerbach, “porque a diferencia de otras industrias, cuando tu extraes carbón de forma insegura lo que sucede es que mueren los mineros”.Mencionó que “durante el siglo pasado murieron más de tres mil (mineros), todos fueron rescatados, no hay ninguna razón para que los de Pasta de Conchos no sean rescatados”.“Cuando nosotros enviamos a la Comisión Interamericano en julio del año pasado las observaciones que nos pidieron, enviamos las propuestas técnicas para revisar la recuperación de los restos”, dijo.Estas propuestas, aclaró, no son hechas por nosotros ni por los familiares ni por los defensores, si no por un equipo de ingenieros en minas de carbón.Auerbach manifestó que “creo que están como que muy preocupados por el dinero, nosotros también tenemos dos propuestas financieras”.El 7 de febrero de 2006, recordó, existe un acta que se llama de comprobación de medidas, porque la mina fue inspeccionada y emplazan para que tengan que colocar 47 medidas.Y el acta del 7 de febrero dice que la mina cumple con las normas de seguridad e higiene, añadió.Subrayó que “esa acta está firmada por la empresa Grupo México, por el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, la Comisión Mixta, y la Secretaria del Trabajo”.“Por tanto -apuntó-, nosotros una propuesta es: si los tres firmaron diciendo que la mina estaba bien y la mina explotó diez días después, que lo paguen entre los tres”.Consideró que “no tenemos por qué estarnos mortificando de donde va a salir el dinero (de rescate) si hay entes conocidos, reconocidos jurídicamente que son responsables”.“Yo entendería que el Estado tenga que recurrir a sus propios fondos para reparar el daño, cuando no sabes quién lo hizo, pero aquí están los responsables y que los responsables lo paguen”, señaló.“Tendremos más reuniones (con Secretaría del Trabajo) para seguir trabajando esto, pero en este momento no hay, no hay para qué reunirnos en este momento” con el presidente López Obrador, concluyó.Durante un recorrido por la entrada principal por la mina de Pasta de Conchos, un guardia privado informó que, por el momento, no se lleva a cabo operación alguna en el lugar del siniestro.Pidió no mencionar su nombre, para evitar represalias de Grupo México, y dijo que un grupo de vigilantes privados se mantienen en el exterior de la mina, en la cual no se le permite el acceso a nadie.Las oficinas del Sindicato Minero en la población de Palaú se encontraban cerradas, esto debido a que los líderes del gremio, junto con cientos de mineros, acudieron a un acto encabezado por el presidente López Obrador, en Monclova, Coahuila, según relato un vigilante de las instalaciones.