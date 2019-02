Buscan cortar aspiración a superdelegados

El PRI en la Cámara de Diputados propuso este jueves reformas a la Constitución para atacar el conflicto de interés en que se encuentran los superdelegados del Gobierno federal.La propuesta busca impedir que los funcionarios compitan por la Gubernatura en la entidad en la que ejercen su encomienda, excepto cuando hayan renunciado al cargo tres años antes de la elección local.La fracción priista advirtió que con la labor de los superdelegados está en riesgo la equidad en las contiendas electorales porque prácticamente todos son aspirantes a la Gubernatura o han sido operadores políticos de Morena.En la propuesta se argumenta que los funcionarios están en conflicto de interés, de acuerdo al razonamiento que ha hecho recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador"Por último, recientemente, el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, expresó la intención de proponer una iniciativa de ley para prohibir a ex funcionarios trabajar en empresas particulares durante los 10 años posteriores al abandono del cargo público. Ello, con el objetivo de evitar conflictos de interés", argumenta la propuesta firmada por la fracción priista."Dicho razonamiento puede aplicar análogamente a los delegados de Programas para el Desarrollo, lo que lleva a proponer la prohibición de competir como candidato o candidatas a la Gubernatura de los estados en los que se encuentren ejerciendo su encomienda, excepto que se haya separado de su encargo tres años antes de la fecha de la elección".Explica que la asignación de delegados no crea funciones nuevas, sino conlleva a una concentración de poder político y presupuestal en una sola persona, la cual, invariablemente, será actor político relevante en la entidad federativa."Esta condición puede producir distorsiones en el sistema de competencias previsto en las Constituciones federales y estatales, por lo que sería necesario generar mecanismos que aseguren el sistema de pesos y contrapesos que implica el principio de división de poderes".Impulsada por la diputada Dulce María Sauri, la propuesta del PRI plantea agregar en la Constitución que las y los titulares de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo estarán impedidos de participar como candidatos y candidatas a diputaciones federales o senadurías, a menos que se separen definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.De esa manera, indica la propuesta, se asegura que no se hará uso electoral de los recursos y facultades a su cargo.