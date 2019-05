Buscan crear App para denunciar agresiones contra mujeres

El diputado Juan Carlos Guerra López Negrete propone crear una “App” para que las mujeres denuncien cualquier agresión directamente a la policía y otras dependencias relacionadas con la protección de las niñas y mujeres, a través de celulares, computadoras y tabletas.En la Ciudad de México, Morelos, Jalisco y Michoacán se aplican medidas similares para denunciar acoso y violencia sexual, agresión física, sicológica y patrimonial, por ejemplo.La aplicación tecnológica deberá contener información sobre derechos humanos, medios de protección y defensa de las víctimas, programas de asistencia social, y tipos de violencia, causas y consecuencias.Asimismo, información sobre política estatal en materia de igualdad y violencia de género, incidencia delictiva y zonas de riesgo, autoridades e instancias de procuración e impartición de justicia, factores de riesgo y cómo actuar en casos de violencia.Con adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se pretende que los dispositivos móviles o celulares, tabletas y computadoras sean una herramienta de protección para este sector de la población.Se requiere, dijo, crear aplicaciones digitales que permitan acceder a información para prevenir, combatir y eliminar la violencia de género.Añadió que garantizar la igualdad, seguridad y justicia para las mujeres, no solo es competencia de las autoridades estatales, sino que la tecnología puede aprovecharse para protegerlas.López Negrete explicó que Coahuila se encuentra en el lugar 16 en feminicidios, en el 20 en homicidios dolosos contra la mujer, y ocupa el lugar 11 en llamadas al 911 por casos de violencia contra la mujer con 412 llamadas de ese tipo, con tendencia total de 26.3 casos por cada 100 mil habitantes, 6.8 casos por arriba de la tendencia nacional.“Las mujeres tampoco encuentran tranquilidad en sus hogares, ya que se han recibido 445 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, 28.4 casos por cada 100 mil habitantes”.En incidentes de violencia familiar, en Coahuila se han realizado 2 mil 662 llamadas, 170.1 casos por cada 100 mil habitantes, el quinto lugar a nivel nacional, 93 puntos por arriba de la tendencia nacional.- Se entenderá por aplicaciones o herramientas digitales o tecnológicas aquellas que sean diseñadas por las autoridades competentes para dispositivos móviles que permita a los ciudadanos acceder a la información para prevenir, combatir y eliminar la violencia de género y la no discriminación hacia las mujeres.- Fomentar, promover y difundir el conocimiento y respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, con el auxilio de las aplicaciones o herramientas digitales o tecnológicas puestas a consideración por las autoridades competentes.- Generar y actualizar, en coordinación con las autoridades competentes, una aplicación para dispositivos móviles que permita a los ciudadanos acceder a la información para prevenir, combatir y eliminar la violencia de género y la no discriminación hacia las mujeres.