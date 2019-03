Buscan cuerpos en vivienda

Agentes del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía Especializada de Personas No Localizadas en Coahuila, sitiaron una vivienda de la colonia López Huitrón de Sabinas ayer por la mañana, ya que tienen indicios de que en el lugar pudieran encontrarse restos humanos enterrados, por lo que han iniciado las excavaciones en el lugar.El delegado regional de la Fiscalía en la Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, concedió una conferencia de prensa en la que explicó que la Fiscalía Especializada es la que encabeza las investigaciones y que la Fiscalía Regional solo apoya las tareas de los peritos y de los agentes del Ministerio Público.La vivienda sitiada se localiza en la calle Aldama esquina con Privada Manzanares de la colonia López Huitrón, sitio que salió a relucir en una investigación que había iniciado la dependencia estatal hace tiempo, y que resurgió porque en el lugar pudieran encontrarse restos humanos enterrados.Se sabe que ayer por la tarde se pidió la colaboración de dueños de maquinaria pesada para que les ayudaran a realizar excavaciones más profundas en el patio de la vivienda para ampliar las investigaciones en la zona.Aún se desconoce si adentro de la vivienda harán excavaciones, pues la Fiscalía no precisó las acciones a realizar.Se sabe que esta vivienda fue quitada a sus respectivos dueños por miembros de la delincuencia organizada que operaban en la zona hace unos ocho o nueve años. Desde ese entonces la vivienda fue utilizada para realizar prácticas ilícitas, tan es así que ahí se realizó un decomiso de droga hace unos siete años atrás.Ahora las autoridades buscan restos humanos adentro de la propiedad y estas acciones podrían prolongarse hasta un par de días.» En el mes de agosto del año pasado el personal de la Fiscalía Especializada de Personas No Localizadas también efectuaron unas exhumaciones en el panteón San Fernando de Sabinas, situado a poco menos de 100 metros de donde se realiza ahora la búsqueda de restos humanos.