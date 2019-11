Buscan destitución y sustitución de ‘El Bronco’

"La sanción consiste en: destitución del cargo de Gobernador del Estado de Nuevo León e inhabilitación como servidor público por tres años contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen", señala el acuerdo del proyecto sobre el castigo para "El Bronco".



"En lo específico", aclara, "de acuerdo con la resolución dentro del incidente de suspensión en la Controversia Constitucional 310/2019, emitida por los Ministro Eduardo Medina Mora y Juan Luis González Alcántara Carrancá, esta sanción no se ejecutará hasta en tanto se resuelva ese medio de control constitucional".



"Vamos a buscar la sanción máxima posible", afirmó Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada mayoritaria del PAN, que tiene 15 Diputados locales.



"Pero esa sanción máxima la tenemos que analizar, no puedo decir cuál es la máxima", añadió. "Hay una propuesta en un predictamen (en la Comisión), pero mientras no sea oficial, sería irresponsable pronunciarnos".

"Es muy prematuro con un anteproyecto decir cuál sería el sentido de nuestro voto", dijo Cienfuegos.



"Siempre hemos estado a favor de una sanción ejemplar", sostuvo, "pero tiene que cumplir con todas las disposiciones legales".



"El borrador aún puede cambiar porque la Comisión y el Congreso están en el proceso deliberativo para poder determinar la sanción adecuada", dijo Colosio.



"Pero sí estamos a favor de lo que se plantea (la destitución e inhabilitación)".



Como castigo por haber utilizado a funcionarios para recabar firmas en apoyo a su candidatura presidencial en el 2018,Jaime Rodríguez.También proyecta inhabilitar por tres años al Secretario General de Gobierno, Manuel González, quien fungió como Gobernador interino mientras "El Bronco" hacía campaña.En el predictamen que se espera poner a consideración de los legisladores de la Comisión esta misma semana y al que Grupo REFORMA tuvo acceso, se plantea que, en el caso del Mandatario, la sanción aplicaría una vez que se resuelva la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia en la que cuestiona la facultad del Congreso para sancionarlo.El proyecto deberá aprobarse primeramente en la Comisión y después en el Pleno con mayoría simple de votos.Con esto,para sancionar las infracciones electorales cometidas por el Gobernador y su Secretario de Gobierno.Una fuente legislativa señaló que la Comisión Anticorrupción consideró que las suspensiones otorgadas solamente protegen al titular del Ejecutivo y no al Secretario, por lo que la sanción para González sería ejecutable desde el momento en que la propuesta se apruebe en el Pleno.La propuesta de sanción que realizará la Comisión Anticorrupción, que encabeza el Diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio De la Garza, surge en medio de la discusión del presupuesto estatal, en el que el Congreso busca obtener 370 millones de pesos para su operación en el 2020, un 5.7 por ciento más que este año y pese a que no transparenta su gasto.La propuesta señala que una vez desahogada la controversia constitucional, si la sanción contra el Mandatario llega a ejecutarse, deberá nombrarse a un Gobernador sustituto.Aunque dijeron apoyar una sanción ejemplar al Gobernador Jaime Rodríguez por los desvíos para recabar firmas para su candidatura presidencial, los líderes de las principales fracciones en el Congreso local señalaron ayer que aún analizan si debe ser la destitución, como plantean en la Comisión Anticorrupción.También Francisco Cienfuegos, líder de la fracción del PRI, que tiene nueve legisladores, se manifestó por una sanción ejemplar, pero pidió cuidar la legalidad.Ramiro González, que coordina la bancada de siete Diputados de Morena, dijo que no quería definir castigos por adelantado para no "viciar" el proceso."No puedo definir ahorita si estamos a favor de las sanciones que se manejan", aseguró. "No quisiera dar una declaración, pero jurídicamente Morena va a hacer lo correcto".Añadieron que hasta que concluya el análisis de las implicaciones de las suspensiones que la Suprema Corte otorgó a "El Bronco" y su Secretario General de Gobierno, Manuel González, podrían pronunciarse por un castigo específico.Ayer se dio a conocer que un predictamen circulado por la Comisión Anticorrupción plantea el destituir del cargo e inhabilitar por tres años al Gobernador por las "broncofirmas".Luis Donaldo Colosio, líder de la fracción de Movimiento Ciudadano -que tiene seis Diputados y encabeza la Comisión vía el legislador Arturo Bonifacio de la Garza-, dijo que ya contemplan la destitución.Hasta agregó que tienen que empezar a ver quién lo sustituirá y estimó que el Gobernador debería renunciar, además de que inhabilitarían por tres años a González.Ivonne Bustos, una Diputada del Partido Verde, dijo que apoyaría la propuesta que avale la Comisión.