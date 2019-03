Buscan detección temprana del virus del dengue

Una herramienta para la detección temprana del virus del dengue, es desarrollada por investigadores de la Universidad de Bath, con la finalidad de atender de manera eficiente los síntomas de una persona y evitar complicaciones.El doctor Paulo Rocha, del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica de la Universidad de Bath, investiga el comportamiento de las células humanas infectadas con el virus del dengue, mediante una plataforma que contiene sensores eléctricos."Si podemos detectar la fiebre del dengue más temprano, en última instancia, podemos tratar de manera eficiente los síntomas y evitar que el virus se convierta en una infección más grave", señaló el investigador.Una persona infectada por el virus del dengue produce proteínas, en particular proteína no estructural 1 (NS1), que se secreta a partir de células infectadas.Con una plataforma cuadrada de tres centímetros, el equipo de investigación observa el comportamiento eléctrico de las células humanas infectadas in vitro por diferentes concentraciones de NS1.Al comprender el comportamiento eléctrico de estas células, se podría crear una forma más precisa y sensible de detectar la presencia de dicho virus, la cual por ahora se determina con un análisis de sangre."Al determinar si existe una correlación con la señal eléctrica de una célula y la presencia de NS1, independientemente de la poca concentración, podemos identificar si alguien está infectado con el virus del dengue antes", expresó Rocha.La investigación podría ser la base para el desarrollo de un sistema portátil de bajo costo, desechable y en tiempo real para detectar la fiebre del dengue, el virus Zika y el virus de la fiebre amarilla, ambos pertenecientes a la misma familia de Flaviviridae, destacó la institución en un comunicado.La fiebre del dengue es una enfermedad tropical incurable transmitida por mosquitos iniciada por el virus del dengue, la cual se presenta principalmente en áreas tropicales y subtropicales del mundo. Los síntomas van desde fiebre y dolores musculares o articulares hasta la fiebre hemorrágica que pone en peligro la vida.Cada año se estiman unas 390 millones de infecciones de dengue en todo el mundo; de estos, 500 mil casos se convierten en fiebre hemorrágica por dengue, lo que deriva en hasta 25 mil muertes anuales en el mundo.