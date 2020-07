Buscan eliminar de celulares el ‘modo belleza’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La función belleza que llega activada en casi todos los teléfonos del mercado. Con la idea de mejorar la foto final, el software del teléfono realiza un retoque para que luzcas más delgado, con una piel más suave y un rostro más iluminado, algo completamente irreal que no dudamos desactivar a la primera de cambio.



La compañía Google parece estar estudiando obligar a los fabricantes a eliminar el 'modo belleza', de forma predeterminada en Android 11, para respetar la textura y el tono de piel de los usuarios a la hora de tomar una fotografía.



Eso es justo lo que se puede ver en la documentación de Definición de Compatibilidad de Android 11, un documento al que ha podido tener acceso XDA-Developers y donde se puede ver que la sección 7.5.4 especifica el uso de la cámara API, obligando a los fabricantes a desactivar la función de mejora del tono de piel o el suavizado de piel en las API android.hardware.camera2.CameraDevice y android.hardware.Camera.



Si el efecto de agrandarte los ojos, ponerte brilli brili e iluminarte la cara forma parte de tu ritual diario en tus mejores stories de Instagram, puedes estar tranquilo. Esta función no va a desaparecer del software de los dispositivos, sino que sólo se va a evitar que aparezca activado por defecto.



La función seguirá estando presente en el software de las cámaras, pero activada por defecto, algo que obligaba a todo el mundo a tomarse una foto irreal, especialmente a aquellos que no terminan de manejar todas las funciones de su teléfono.



¿Para qué sirve el modo beauty?



El llamado modo belleza se hizo un hueco entre el público gracias a unos resultados bastante vistosos que convertían a todo aquel que se hacía un selfie en un modelo de portada. Para gustos los colores, pero no hay duda de que el modo gustó, tanto que todos los fabricantes se han sumado a la moda y no hay quien no lo incluya ya.



Pero esta imposición no podría gustar a muchos, y si a eso le sumamos de que estamos hablando de mejorar el aspecto estético de una persona porque sí, seguro que muchos se lo piensan antes de activarlo. Esta medida de Android podrá sentar cátedra, así que ya veremos qué tal responde el mercado y hasta qué punto se echa en falta la función.