Buscan en Guayulera reactivar su mercado

Saltillo, Coah.- “Ya no sienten lo duro, si no lo tupido”. Comerciantes del mercadito de la Guayulera buscan reiniciar sus operaciones en esta fase de la reactivación económica al menos un día del fin de semana, al 50% de su capacidad y bajo todas las medidas de sanidad.



En una entrevista en Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, la comerciante Dora Alicia Villasana explicó que en este mercado sobre ruedas, el más importante de la ciudad, operan alrededor de 900 puesteros regularizados, más otros tantos “tirados”, es decir, vendedores que ocupan espacios sin permiso.



Indicó que tienen confianza en el Municipio de Saltillo, que les ha ofrecido al término de la contingencia préstamos blandos para retomar la actividad, “pero más que nada la gente quiere trabajar, muchas familias dependen de la entrada de ese dinerito que llega cada fin de semana”, dijo.



Los fines de semana, incluso, los vecinos del sector rentan el baño y venden comida a los puesteros o resguardan estructuras, entre otros servicios.



De acuerdo con las autoridades, cada sector de la economía se irá integrando gradualmente, a fin de garantizar la salud de los trabajadores y los consumidores.



“Ya como sea queremos arrancar, la gente necesita tener un ingreso, después de dos meses de no trabajar. Vamos a trabajar como en los otros mercados, al 50%, una semana trabajan unos comerciantes y a la otra el resto… Es mucha la desesperación porque todos quieren trabajar, no tienen ingresos fijos… Muchos somos gente de la tercera edad sin una pensión”, recalca Villasana.



El mercado de la colonia Guayulera, ubicada al poniente de Saltillo, inició en 1986 con apenas dos cuadras, pero actualmente ocupa unas 30 cuadras en las que operan cerca de 900 comerciantes regularizados y atrae hasta 50 mil personas cada fin de semana.



Desde el arranque de la contingencia por el Covid-19 se tuvieron que suspender las actividades para evitar la propagación del virus.