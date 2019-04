Buscan en Nuevo León acelerar cambio de gasolina

Luego de revelarse que tardaría hasta 18 meses mejorar la gasolina en la entidad, el Gobierno de Nuevo León aseguró hoy que plantearán a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitir una norma emergente que disminuya los tiempos para el cambio de combustible en la localidad.Manuel Vital, Secretario de Desarrollo Sustentable estatal, afirmó que la CRE ya ha emitido normas emergentes por el tema de la gasolina en una ocasión, por lo que dijo que pugnarán porque la apliquen de nueva cuenta para mejorar los niveles de contaminación en el Estado."Lo que sentimos es que es demasiado tiempo, son muchas mesas de trabajo, once mesas, con tres sesiones cada una y luego hay que sacar la normal a consulta pública", reclamó Vital."Lo que expusimos en la mesa de trabajo es que se trate de hacer una norma emergente para reducir esos tiempos y nos pidieron que lo vieramos con el Comisionado (Guillermo Zúñiga)."En ese asunto estamos tratando de que lo vean como una norma emergente la Comisión Reguladora de Energía y que podamos contar con mejores gasolinas en menos tiempo... ya lo han hecho en otras ocasiones, se ha podido hacer esa norma emergente, lo han hecho una sola vez, trataremos de que en este caso sea una segunda".Detalló que el procedimiento en caso de la norma emergente es que no hay mesas de trabajo y se saca directamente a consulta, por lo que el cambio de gasolina podría tardar menos tiempo."La sacan directo a consulta sin tantas mesas de trabajo", recalcó, "podría salir mucho antes, no tengo el tiempo, pero sería mucho más rápido... pudiera ser seis ó siete meses".Indicó que ya buscaron al Comisionado de la CRE y sólo están esperando a que les de fecha para reunirse y hacer el planteamiento formal de la norma emergente.