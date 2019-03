Buscan evitar más ‘Ficreas’

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá particular atención en que no se repitan fraudes como el de Ficrea y en asegurar que los ahorros que participan en el Sector de Sociedades Financieras Populares (Sofipos) estén asegurados, aseguró Adalberto Palma, presidente del organismo.“Vamos a buscar disminuir la posibilidad de que se generen problemas en ese sector y que se amplíe la posibilidad de que incida en la inclusión financiera. Es un equilibrio complicado”, declaró luego de participar en la entrega del Premio Citibanamex de Educación Financiera, en su décima edición.“Para mí es uno de los sectores en los que debemos poner particular atención. La contribución que hacen las entidades financieras que están en ese sector, para mí, es muy importante desde el punto de vista de la inclusión”, mencionó Palma.La CNBV, agregó, debe poner mucha atención en el sector Sofipos, sobre todo cuando se vivió una problemática como la de Ficrea, que afectó a más de 6 mil 800 ahorradores por cerca de 7 mil millones de pesos.Palma comentó que aún no se tienen previstos cambios regulatorios para este sector u otros que le conciernen.