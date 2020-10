Buscan flexibilizar créditos de Infonavit; estará en discusión hoy

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Esta semana será discutida la probable aprobación de la reforma a la Ley del Infonavit, mediante la que se pretende entregar créditos de forma directa a los derechoabientes, como una respuesta a las nuevas necesidades de millones de trabajadores, indicó Gustavo Díaz Gómez, encargado de la Delegación del Instituto en la entidad.



Aunque la propuesta ha sido criticada por empresarios del sector de construcción de vivienda, el funcionario explicó que “lo más importante de la propuesta del Ejecutivo, es la flexibilización; no todos los trabajadores requieren una vivienda nueva existente, hay algunos que requieren construir, otros remodelar… si bien es que contamos con diversos productos financieros, la reforma propone que el trabajador pueda comprar terreno”.



De esta forma, de aprobarse dichas modificaciones, el derechohabiente que no ha adquirido una vivienda nueva porque no le interesa o no ha tenido la posibilidad, tenga la opción de adquirir un terreno y con un segundo crédito para construcción con asistencia técnica. Además de no limitar el número de créditos que pueda tomar concecutivamente.



“La vivienda es un ente vivo, que tiende a modificarse. Hay coahuilenses que han heredado un terreno, una casa que ya no les sirve para sus necesidades y en muchas ocasiones no encuentran el crédito a su medida”, dijo.



El sector privado a nivel nacional ve “peligrosa” a esta propuesta, dado que la autoproducción de vivienda resulta hasta ocho veces más cara que una vivienda tradicional por lo que respecta a servicios urbanos, ubicación y la regularización de la tierra.