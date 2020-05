Buscan galerías su reinvención; nace Plataforma 2020

Escuchar Nota

“Estamos viviendo un momento incierto, decisivo, que implica muchas mutaciones sociales, cambios drásticos en nuestra forma de vivir y relacionarnos con los demás. Desde hace varios meses percibimos una contracción muy significativa de nuestra actividad, sobre todo del mercado local, lo que era muy previsible con las turbulencias económicas, sociales, políticas que estamos viviendo en este periodo. Ahí se nos atraviesa la crisis del Covid-19 que va a tener más efectos en nuestro mercado y oscurecer los horizontes. Y la conclusión fue crear un frente común para reinventarnos”, dice en entrevista telefónica Julien Cuisset.

“Vemos que es indispensable organizarnos. Racionalmente es un hecho que no podemos pedir al Gobierno de México apoyos tan sustanciales como los que se están asignando en otros países, tenemos que entender la realidad que estamos viviendo. Basta con leer las cifras de la CEPAL, que México va alcanzar un nivel cercano a 50% de la población en condiciones de pobreza. Entonces hay que entender las realidades locales para movernos”.

La contracción del mercado del arte y la necesidad de repensar el trabajo de las galerías no son situaciones nuevas, pero Covid-19 vino a mostrar la necesidad de cambios, de experimentar formatos para exhibición y venta, de explorar plataformas en línea, de trabajar unidos entre galeristas.Hace una semana se presentó en México un nuevo experimento de un grupo de nueve galerías que comenzó a trazarse pocos días después de haber iniciado el confinamiento. Se trata de, un espacio comercial virtual localizado en el sitio www.gamamx.art (se ingresa con la contraseña gama///2020) que reúne a las galeríaso. La plataforma no está cerrada a que otras galerías se acerquen con sus propuestas.cuenta en entrevista cómo surgió esta iniciativa en la que cada de una de estas galerías presentará 10 obras de arte de su elección–que se cambiarán cada 15 días– y que se pueden adquirir en la Plataforma, donde –algo no visto antes en México— se han hecho públicos los precios de las obras.Para el galerista, es un hecho que la migración digital aún es muy limitada y que en el país tiene repercusiones comerciales muy escasas, pero la información de lo que está pasando en el mundo está a la mano, y hay trabajar con ella, contrastar y repensarse.Así,cita ejemplos de cómo surgen iniciativas en línea en el marco de esta pandemia, como la que presentóa raíz, Platform, que alberga virtualmente galerías y hace rotación de ellas; mientras que en París, Perrotin lanzó laque desde esta semana invitará cada quincena a seis o siete galerías a exponer ahí obras.Julien además retoma lo dicho por el sociólogo y filósofo francés, acerca de que el confinamiento físico nos debe llevar a un desconfinamiento de nuestro modo de pensar: “Estamos en una mutación que apela a unos cambios drásticos. Covid nos obliga a tomar medidas, organizarnos; los artistas siguen trabajando y, dijimos, las galerías deben trabajar en cómo reinventarnos”.; aprender de lo que pasó en Asia y luego en Europa. Así, lo que han ido haciendo es reflexionar, evaluarse, tomar decisiones. Son conscientes en todo caso de que son contextos muy diferentes. En Europa –da varios ejemplos– Francia tiene una política de adquisición de obras de arte de parte del Estado y ahí el Centro Nacional de las Artes Plásticas destinará 500 mil euros a la compra de obras; lo mismo hará la comunidad de Madrid.Lo que estos galeristas han decidido es crear una iniciativa colectiva, solidaria y consensuada.