Buscan ganarse la vida a través de redes sociales

Ciudad de México.- A casi dos meses de no poder laborar o de abrir sus negocios, personas que trabajan por su cuenta echan mano de redes sociales para tratar de comerciar sus productos o de poner en venta sus propiedades.



La apremiante situación ha llevado a que en diversas zonas de la Ciudad de México a que la gente que ha perdido su empleo difundan en redes sociales ventas de todo tipo de productos para sostenerse, anuncien ventas de garaje virtuales, la gente venda objetos para tener recursos, se oferte comida para entrega a domicilio, o se ofrezcan todo tipo de servicios.



Prácticamente en toda la Ciudad de México, las páginas vecinales están llenas de anuncios de ventas de cubrebocas, caretas de plástico para afrontar la llamada “nueva normalidad” en la que esos productos serán de los más utilizados por la población.



Le siguen los anuncios de venta de comida hecha. Pequeñas fondas, restaurantes de todos tamaños ofrecen sus menús del día con la oferta de llevarlos a domicilio. Se ofrecen comidas de fin de semana para familias enteras (carnitas, cochinita pibil, barbacoa, parrilladas, antojitos) y postres de todas las variedades.



Abundan también mensajes de venta de frutas, verduras y legumbres a domicilio, con la oferta de que todos los productos son frescos, están desinfectados y son llevados directamente de productores o de la Central de Abasto.



En la zona del Valle/Narvarte, pueden leerse mensajes de este tipo en Twitter: “Quiero recomendar un montón este servicio de antojos, es una pareja súper trabajadora y todo está súper rico y limpio, así que pídanles mucho porque se quedaron sin trabajo y tiene dos Niños”.



Otro mensaje reproducido en varias cuentas vecinales de la Alcaldía Benito Juárez ofrece cubrebocas de nivel médico: “Hola amigos, Me quedé sin empleo y estoy vendiendo cubrebocas N95 $150 c/u” y ofrece llevarlos a estaciones del metro o Metrobús.



Una lavandería es ofertada así: “este es el negocio de una amiga querida, se las está viendo negras ¿me echan una mano?”



Una Ferretería ya no espera a sus clientes en la zona de Narvarte:



“Vecinos, siempre en busca de adaptarnos, estamos ofreciendo nuestro servicio a domicilio, pregunta por el producto que buscas”



La zona de San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero, una de la más castigadas en el país por la pandemia las redes sociales son usadas para buscar ingresos.



“Hola, gente, tenemos un pequeño bazar en la calle 5 de mayo número 9, muy cerca de la iglesia. Todo está super barato”. Los objetos están colocados en una mesa unto a una ventana para que puedan ser vistos desde la calle.



Se lee otro que ofrece “Puertas baratas. Credencias tipo cajones. Muestro sin compromiso”.



Además, existe un sinfín de ofertas de costureras, lavandería, venta de café y postres, y demás ofertas de productos y servicios con los que la gente busca remontar la crisis económica que ya golpea al país.



De acuerdo con datos oficiales, entre marzo y abril se perdieron al menos 700 mil empleos formales.



El tamaño de gente dedicada a la informalidad que se vio orillada a dejar de vender sus productos en la vía pública, en tianguis, concentraciones fuera de mercados o en propia casa, es incalculable.





Con información de Excélsior