Buscan Gobernadores reembolso por Covid

"Ese recurso tiene que ser reembolsado, porque son recursos ordinarios", dijo García Cabeza de Vaca, anfitrión del encuentro que en esta ocasión se realizó en el Centro de Convenciones de Tampico.



"Es imposible enfrentar una situación extraordinaria con recursos ordinarios".

“Hemos pedido tanto a las Secretarías de Salud de nuestros Estados como también desarrollo económico que vayan normando los criterios y que trabajemos de la mano con los vecinos del norte para poder saber a ciencia cierta cómo se van a ir abriendo estas empresas y no saturar el movimiento de personas en nuestros estados”, agregó.



“Las dos preocupaciones de Coahuila tiene que ver con el reinicio de actividades en Estados Unidos, unas que aquí en Mexico no son declaradas como esenciales, y que sin embargo habrán de afectar la movilidad que en estos momentos hemos teatro no do a través de un decreto, y esto ha provocado que la curva que llevaba Coahuila de manera ascendente hoy se haya contenido y estabilizado”.



acordaron hacer un recuento de los gastos realizados para atender la emergencia del Covid-19, y exigir su reembolso a la Federación.Tras la séptima reunión semanal desde que inició la pandemia,, señalaron que hasta ahora han enfrentado al coronavirus con recursos ordinarios de los propios Estados.ayer que hasta ahora han gastado 980 millones de pesos para atender la emergencia, García Cabeza de Vaca mencionó que Tamaulipas ha erogado alrededor de 550 millones, y Riquelme señaló que en Coahuila van 450 millones y en los próximos días invertirán 200 millones más.Aunque por segunda semana consecutiva estuvieron también en la reunión los Gobernadores Silvano Aureoles, de Michoacán, y José Rosas Aispuro, de Durango, no mencionaron cuánto han destinado hasta ahora en la atención del Covid-19. Los cinco Gobernadores reiteraron su interés en impulsar cambios en el Convenio de Coordinación Fiscal, y García Cabeza de Vaca dijo que plantearán una ruta legal para lograrlo., señalando que solo pretenden hacerlo más equitativo.Entidades del norte del país estudian el impacto de la reapertura de las empresas en Estados Unidos, y el efecto que podría tener en territorio nacional para presionar a la reactivación de giros como las armadoras automotrices., a los que por segunda semana se adhirieron los de Durango y Michoacán, los mandatarios acordaron que se homologuen los criterios en torno a las empresas esenciales que se tienen en ambos lados de la frontera, de tal suerte que la proveeduría de empresas en EstadosUnidos no se vea afectada por los paros en México.“Saber a ciencia cierta cuáles son (las empresas esenciales) y así evitar que una empresa abra y que no tenga la probabilidad necesaria que se tiene en otro país con el caso de México”, dijo el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca., dijo que el reinicio de actividades en Estados Unidos es una preocupación paraCoahuila.Con información de Néstor González y Grupo Reforma.