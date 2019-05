Buscan hacer homenaje para despedir a Botellita de Jerez

Francisco Barrios “El Mastuerzo” compartió que existe una “necesidad casi terapéutica” de juntar a diversos músicos para hacer un homenaje a Botellita de Jerez y así cerrar su ciclo, ya que insistió que con el fallecimiento de su bajista, Armando Vega Gil, el grupo también desaparece."Hay por ahí una grabación que queremos terminar, pero todavía no sabemos cómo, para despedir a Botellita; también quizá terminemos alguna canción que por ahí está en el tintero y empezamos a trabajar, pero básicamente es mirar al futuro”, reveló.El baterista platicó que a principios de mes se reunieron Santiago Ojeda (guitarrista), el "Sr. González” (percusionista y voz), su representante Paola Hernández y él, ya que tienen la idea de hacer una especie de tributo al que invitarán a ciertos músicos que aman y que han sido parte de esta historia."Todavía no sabemos a quiénes, pero estarán ahí los compas más cercanos de la Botellita, los más famosos e incluso los más desconocidos que estuvieron como sostén, como parte de los 36 años de Botellita de Jerez”, señaló Francisco Arturo Barrios Martínez.Entre los posibles nombres de compañeros que fueron parte importante de Botellita, “El Mastuerzo” citó al actual baterista de Caifanes, Alfonso André; así como al baterista José Vergara, el guitarrista Iker Moranchel y el bajista Gustavo Franco, de los Jijos del Maiz, agrupación con la cual participa.Francisco, vestido con una playera negra con la leyenda “Pinche vago”, pantalón de mezclilla y con las uñas pintadas de negro azulado, aclaró que todavía no acuerdan fechas para ello, e incluso confesó que al principio estaba reticente: “Hacer un homenaje a ti mismo, es chafa."Pero hay un montón de seres que se saben todas las rolas y nada más es decir cuáles tocamos y dónde lo hacemos, para un evento chingonométrico, que es una medida de profundidad, altura, peso, amor”, narró con entusiasmo porque, aunque admitió que hablar de amor es algo cursi, es el sentimiento con el cual se lucha.Con ello, “El Mastuerzo” descartó que el homenaje se enfoque solamente a Vega Gil, al menos no por su parte, ya que reconoció que está enojado por el abandono de su amigo y no está de acuerdo con lo que hizo de quitarse la vida el pasado 1 de abril, tras publicar una carta en Twitter en la que afirmaba que el suicidio era la única salida que veía luego de ser señalado como acosador por parte del movimiento #MeeToMusicosMexicanos."Yo amo a Armando Vega Gil, lo seguiré amando, trato de recordar cosas lindas de ese cabrón, cosas de risa, una vez me hizo vomitar, no una vez, tres veces me hizo vomitar, hacía cosas grotescas pero nos divertíamos mucho, éramos unos punkies”, compartió con una sonrisa nostálgica.“El Mastuerzo” narró que con el deceso de Armando reflexionaron sobre lo que sigue en su historia y se dieron cuenta de que todos los integrantes de Botellita de Jerez son muy diferentes, pero por fortuna, no sólo se definen por esta banda creada en 1982, ya que cada uno cuenta con sus proyectos personales."Hemos sido individuos muy específicos que dentro de Botellita de Jerez estuvimos interactuando, desde su inicio, que éramos tres: Sergio (Arau), Armando y yo, ahí empezó esa diversidad de aclarar quiénes somos y qué queríamos enseñar, y todo ese trayecto de 36 años capicúa, 63 de Armando y 36 de Botellita, así de sencillito”, precisó.Sentado en una banquita en su espacio libre, el cual explicó que intenta ser anticapitalista, Barrios reconoció que hubo desgaste en la agrupación, por lo que no duda que, de no haber sucedido la desgracia, dentro de poco tiempo quizá hubieran decidido cerrar Botellita de Jerez, porque era algo que ya tenían en la cabeza, al menos en su caso."Yo siento en lo particular que se cerró un capítulo muy, muy importante de nuestra vida, pero que no es nuestra vida, hay un montón de otras cosas en las que creemos, yo en lo personal hago canciones desde antes de Botellita de Jerez y sigo haciendo canciones después de Botellita de Jerez”, explicó.Paco aseguró que de ninguna forma hará uso del nombre de la agrupación, y que en los carteles donde en fecha próxima se presente tendrá que decir “El Mastuerzo”, ex-Botellita de Jerez, lo cual conforme pase el tiempo tratará de evitar."Botellita no va a continuar porque Armando y yo quedamos en ello, que si él se moría primero o yo me moría primero, y justo en el velorio se lo recordé a Santiago y al 'Sr. González', que teníamos que decir que se acababa… sería inconcebible seguir siendo Botellita de Jerez y tener un bajista que no es Armando”, aseguró.Paco Barrios reveló que dos días después de que enterraron a Armando donó todo el archivo musical con el que contaba, el cual consiste en 43 años, desde lo que le tocó del grupo Los Nakos, los 36 años de Botellita de Jerez, su vida con Carne de Res, con Los Jijos del Maíz y Calle 4."Fotos, documentos, carteles, entrevistas, revistas, algunos objetos como los penachos de los caracoles, las maracas de ciertos performances, las máscaras que usábamos al cantar, todo ello está donado a perpetuidad al Colegio de San Luis Potosí (Colsan)”, indicó.Contó que los donó porque una amiga trabaja ahí y cuando el compartió en redes unas fotos de unos carteles le sugirió que los donara a ese lugar, en donde digitalizan el material y le dan una copia de todo, además de que podía firmar por cinco años, 10 o toda la vida, y tener acceso a todos los documentos e incluso retroalimentar la colección.Paco Barrios mostró en una de las habitaciones de su hogar las cajas en las que guarda sus objetos preferidos, como todos los cassettes de Botellita, desde el primero hasta el último; así como algunos documentos y audios que todavía no dona porque antes desea ver lo que le será útil para tomarlo."A propósito de Armando, agarrar una grabación con la voz de Armando sola, y de repente Santiago González y yo acompañándolo en una canción vieja que hicimos, que puede que esté ahí”, señaló ante la posibilidad de poder armar un tema musical.Detalló que se trata de una colección muy grande y diversa, que seguramente le va a interesar a la gente que le gusta la historia y a los investigadores; por su parte, les sugirió las posibles líneas desde donde se podría abordar el material, como la historia de la canción popular en México o como contexto de hechos sociales ligados a ciertos artistas."Las cosas de Armando se las entregamos todas a la mamá de su hijo, yo le pedí que si a ella no le importaban las cosas que fueran relativas a Botellita de Jerez que nos las diera para poderlas integrar a ese archivo que doné a San Luis, que más adelante detallaremos a los medios qué fue lo que se donó y para qué”, adelantó.Por lo pronto, “El Mastuerzo” continuará con sus proyectos, ya que mencionó que el 15 de febrero grabó en España un disco en directo durante su participación en el Barnasants (Festival Internacional de Cantautores de Barcelona), el cual saldrá dentro de dos meses en ambos países con el titulo “Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’ en directo en Barnasants”.Estoy preparando un libro con Karla Rojas sobre mis canciones, y fotos de Yamina del Real, gran fotógrafa, con algunos cuadros de Mariáli, pintora argentina extraordinaria, quiero editarlo ya. Con Los Jijos del Maíz estoy grabando un segundo disco desde hace algunos meses, llevamos seis canciones”, finalizó.