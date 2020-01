Buscan independientes candidatura a diputado

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Al menos cuatro aspirantes para obtener la candidatura independiente para diputado del distrito III electoral local fueron los que se presentaron el día de ayer a la reunión informativa que celebraron las autoridades del IEC, en su recorrido por el estado para dar a conocer los requisitos y formalidades que deberán cumplir los interesados en participar en las candidaturas independientes.



Entre los aspirantes que manifestaron su deseo de participar en este proceso, acudieron un expresidente del PRI en Sabinas, un muzquense que laboró en la administración de Guillermo Hernández, un abogado neorrositense y el coordinador de prensa y propaganda de la asociación de colonias populares de Coahuila.



En las reuniones informativas del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que estarán celebrando toda esta semana y la siguiente, darán a conocer los requisitos que deberán cumplir los aspirantes, los procedimientos, plazos y lugar para el registro, procedimientos y plazos para la obtención del apoyo ciudadano, los formatos a utilizarse, así como los topes de gastos.



El interesado deberá hacerlo en un plazo de 15 días a partir del siguiente que el IEC emita la convocatoria (1-15 febrero del 2020), presentando acta constitutiva de la asociación civil que respalde al ciudadano para el registro del a candidatura independiente, acreditando su respectiva alta en el Servicio de Administración Tributaria (RFC), datos de la cuenta bancaria del a persona moral que recibirá el financiamiento público o privado, copia de la credencial de votar del interesado, del representante legal y el tesorero de la A.C., así como el emblema impreso y en medio digital de los colores y leyenda que no sean similares a partidos o asociaciones con registro o acreditación ante el IEC.



Una vez sea recibida, el IEC en un plazo de dos días dará a conocer al interesado si se acepta o no la papelería presentada, para que este la subsane en igual periodo, y de no subsanarse, se desechará la solicitud respectiva.