Buscan inhabilitar a 3 doctores y una enfermera del IMSS por muerte de bebé

Abogados de los padres de un menor de cuatro meses de nacido que murió en el IMSS 66 luego de que tres pediatras supuestamente abandonaron sus cargos en un paro laboral y no lo asistieron, buscan la inhabilitación de los médicos,Los tres galenos, identificados como, Alfredo C., Gerardo M., e Idalia R., así como la enfermera Martha T., todos del IMSS 66, fueron vinculados a proceso penal el pasado 26 de febrero por un juez federal bajo los cargos de homicidio culposo por hechos ocurridos en febrero del 2018, cuando perdióSegún el abogado de los afectados, ninguno de los médicos ni la enfermera fueron inhabilitados a pesar de lo grave de la acusación que enfrentan. Incluso uno de ellos ocupa una jefatura en el Hospital Infantil de Especialidades, aseguró.La acusación en la causa penal 952/19, cita que en febrero del 2018 los imputados entraron en paro laboral por conflictos con la administración del hospital y no asistieron a la víctima al momento deEl IMSS interpuso una denuncia ante laEl bebé fallecido había ingresado a, cuando supuestamente los galenos no le prestaron auxilio, fue el 25 de febrero, informó el abogado Carlos Sosa, asesor jurídico de la familia.Comentó que el paro de laboresen atención a la protesta contra la Coordinación Médica del IMSS 66.El coordinador médico del IMSS atestiguó lo anterior durante la audiencia de vinculación a proceso de los tres médicos y la enfermera, donde ni el juez ni el IMSS determinaron inhabilitarlos mientras enfrentan el juicio.