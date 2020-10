Buscan iPhones 5G más velocidad; presenta equipos appl

Escuchar Nota

así vendió Apple su evento de este martes y el resultado de esta promesa se traduce en una cosa: conectividad 5G.“Vamos a introducir 5G en toda nuestra línea de modelos de iPhone”, anunció el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en un evento de lanzamiento transmitido desde la sede de la compañía en California. “Hoy es el comienzo de una nueva era”, puntualizó.Por primera vez, la compañía tecnológica presentó cuatro modelos diferentes para una sola línea de teléfonos: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Dos serán lanzados desde este mes de octubre, mientras que otro par llegará hasta noviembre.Para crear la experiencia de 5G se necesitó de una integración entre hardware y software. En ese sentido, la familia de iPhone 12 cuenta con la mayor cantidad de bandas 5G en un solo teléfono, de acuerdo con Apple. además revisaron las aplicaciones de iOS para que trabajaran de mejor manera en esta banda e integraron el modo de datos inteligentes, en el que de no encontrarse una banda 5G, el iPhone cambia a LTE para ahorrar batería y datos.Apple realizó pruebas con 800 operadores telefónicos, en 30 regiones, para validar la velocidad de su iPhone. Para ello asegura que pueden descargar datos hasta 4 gbps en condiciones ideales y al menos 1 gbps.Con este anuncio, Apple se une a otras firmas como Samsung o Google, quienes ya tienen soporte 5G en sus productos.¿Por qué importa la 5G? Esta red ofrece velocidades de hasta 400 megabits por segundo, y es entre 10 y 100 veces más rápida que la 4G, según las condiciones de la red.Para Apple, integrar esto junto con su chip A14 también significa una mejora en el mundo del gaming, al incrementar la velocidad y lograr una menor latencia. El iPhone 12 promete ser mucho más responsivo en los juegos en línea, entre ellos, la llegada de League of Legends: Wild Rift.En cuanto a la estética de este nuevo iPhone, mantiene un formato cuadrado similar a dispositivos de generaciones anteriores y al iPad Pro. Tiene bordes 11% más delgados, es 16% más ligero que el iPhone 11 y estará disponible en cinco colores: blanco, negro, Product Red, azul y verde.El nuevo iPhone cuenta con pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, para mejorar los contrastes y precisión de color en fotografía, videos y videojuegos. Esta pantalla promete una resolución con el doble de pixeles que el iPhone 11. Esta está elaborada de un nuevo material conocido como “ceramic shield”, que consiste en la cristalización a alta temperatura de nanocerámica para aumentar su dureza.En términos de cámara, propone una dual de 12MP en la parte posterior con un lente de siete elementos para lograr un mejor desempeño en condiciones oscuras. En ese sentido, también integra mejoras de machine learning para ajustar las fotografías a través del modo nocturno con funciones como time-lapse y la cámara true-depth.Este iPhone no contará con cargador ni con EarPods, como parte de los esfuerzos de Apple para ser una empresa más sostenible, pero sí contará con un cable USB-C a lighting.Apple presentó también el iPhone 12 mini, con las mismas características del iPhone 12 pero en 5.4 pulgadas y en contraste, sus teléfonos más grandes hasta el momento, el iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, elaborados en acero inoxidable y cuatro colores: grafito, plata, azul pacífico y dorado.Los nuevos teléfonos insignia de Apple, el iPhone12 Pro y el 12 Pro Max, tienen pantallas de 6.1 y 6.7 pulgadas, respectivamente, y su mayor promesa está en las cámaras de sistema triple de 12MP, telefoto y zoom óptico de 2.5 veces, una cámara ultra wide, y cámara panorámica. En el caso del Pro Max tiene un telefoto con enfoque de 65mm y zoom óptico de 5 veces.Acompañando a la cámara tendrá la función Apple ProRAW enfocado en fotografía computacional aplicada en Smart HDR y formatos de fotografía RAW. Este teléfono permitirá grabar y editar video HDR con Dolby Vision hasta 60 fps e integrará un escáner LiDAR para mapear mejor en realidad aumentada como lo vimos ya en el iPad Pro.Los precios de la nueva línea de iPhone en México irán desde los 19 mil 999 pesos el iPhone 12 Mini y desde los 22 mil 499 el iPhone 12, cuya preventa comenzará este viernes en México.En cuanto a sus modelos más grandes, el iPhone Pro estará disponible desde 27 mil 499 pesos y el Pro Max, desde los 29 mil 999 pesos, con preventa igual el 16 de octubre.Apple presentó también su versión más pequeña y económica de su bocina inteligente, el Home Pod Mini, que utiliza el chip de los Apple Watch Serie 5 y que compite con otras ofertas de este tamaño de Amazon y Google.Uno de sus atributos principales es su alta integración con el iPhone, con el cual se puede conectar para utilizar los servicios tradicionales de Apple, así como algunas apps como calendario, mensajes o encontrar los dispositivos.El Home Pod Mini tiene una tela de malla creada para cuidar la acústica y un panel táctil que se enciende para poder controlarlo manualmente. Además, promete un sonido de 360 grados e inteligencia suficiente para analizar las características del ambiente para modificar el sonido.La bocina estará disponible para ordenar el 6 de noviembre a un precio de 99 dólares (poco más de 2 mil 100 pesos), y saldrá a la venta el 16 de noviembre.