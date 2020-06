Buscan mayor protección a la diversidad sexual en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PRD propone reformar el Artículo 7 de la Constitución local, para prohibir expresamente la discriminación por la orientación o preferencias sexuales, la identidad o expresión de género.



Con esto se busca garantizar en Coahuila la igualdad y el respeto que las personas transexuales y transgénero merecen; en materia de derechos, se debe caminar siempre hacia adelante y nunca dar un paso atrás, señaló la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda.



La Comisión Ciudadana Contra Crímenes por Odio y Homofobia reporta que México ocupa el segundo lugar en crímenes por homofobia en América Latina, con un total de mil 218 asesinatos en los últimos años, solo detrás de Brasil.



El 96% de los crímenes son en contra de personas travestis, transgénero y transexuales, y la edad promedio de las víctimas es de los 30 a los 39 años.



Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que las estadísticas no reflejan la verdadera realidad, dado que muchos casos de violencia contra personas LGBT no son denunciados por temor a represalias, las víctimas no quieren identificarse o no confían en el sistema judicial.



Ramírez Pineda refirió que cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, para recordar la lucha que las personas pertenecientes a la diversidad sexual han tenido que enfrentar en contra de un sistema que, hasta el día de hoy, continúa siendoles adverso a pesar de los avances en materia social y legislativa.