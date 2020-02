Buscan nueve cintas el máximo premio; van por el oro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Son nueve los “jinetes” fílmicos que compiten por la categoría reina del Oscar, la de Mejor Película.



Casas de apuestas y expertos de sitios especializados en premios, como GoldDerby, dan como más que probable ganador al drama bélico 1917, de Sam Mendes.



No obstante, la sensación del coreano Bong Joon-Ho, Parásitos, y la carta de amor al cine de Quentin Tarantino, Había una Vez en... Hollywood, pueden dar la sorpresa.



A un par de días de la ceremonia 92 de los Premios de la Academia, estas son las credenciales con las que llegan los máximos aspirantes.









Guasón



Una cinta que muestra por primera vez los orígenes del icónico archienemigo por excelencia de Bruce Wayne/Batman. La historia sigue de cerca la vida de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre con problemas siquiátricos que vivirá una serie de acontecimientos que le harán convertirse en uno de los grandes villanos de DC Comics. El Príncipe Payaso del Crimen se cruzará en el camino de Thomas Wayne (Brett Cullen) y se acercará a su hijo, el futuro Caballero Oscuro en su versión joven (Dante Pereira-Olson).



Nominaciones: 11



Premios: 51



Premios principales: León de Oro en el Festival de Venecia, dentro del Top 10 de Películas del Año del American Film Institute



Calificación: 59



Recaudación: 1,071 mdd





Jojo Rabbit



Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) es un solitario chico alemán que pertenece a las juventudes hitlerianas. Su mundo se pondrá patas arriba cuando descubre que su madre, Rosie (Scarlett Johansson), una mujer soltera, está escondiendo a Elsa (Thomasin McKenzie), una joven judía, en su propia casa. Ayudado por su amigo imaginario, Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda. Película basada en la novela de Christine Leunens, que dirige el también actor Taika Waititi.



Nominaciones: 6



Premios: 26



Premios principales: Premio del Público en el Festival de Cine de Toronto, dentro del Top 10 de Películas del Año del National Board of Review y el American Film Institute



Calificación 58



Recaudación: 54.8 mdd









Historia de un Matrimonio



Nicole (Scarlett Johansson) es una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie (Adam Driver), un director de teatro en pleno auge del que ahora se está divorciando. Con una química aplastante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja se rompe por completo.



Nominaciones: 6



Premios: 107



Premios principales: Dentro del Top 10 de Películas del Año del National Board of Review y el American Film Institute, Mejor Película en los Premios Gotham Independent



Calificación: 93



Recaudación: NO DISPONIBLE por ser de Netflix







1917



Primera Guerra Mundial, conocida en su momento como la Gran Guerra. En el frente occidental, el general británico Erinmore (Colin Firth) encomienda a los cabos Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman), dos jóvenes soldados británicos, una misión estrictamente imposible. Deberán entregar un mensaje urgente y decisivo al coronel MacKenzie (Benedict Cumberbatch). Para realizar esta misión deberán abandonar la trinchera a plena luz del día y avanzar por el campo francés ocupado por los alemanes. Sin respiro, en una carrera a contrarreloj, los dos soldados atravesarán angostas trincheras, alambradas y campo a través en un entorno de muerte y destrucción, rodeado de cadáveres de hombres y animales. Solo disponen de unas pocas horas para cumplir su cometido y evitar a toda costa un violento ataque. Si no llegan a tiempo, 1.600 soldados perderán la vida, entre ellos el hermano de uno de los dos jóvenes soldados.



Nominaciones: 10



Premios: 85



Premios principales: Mejor Película de Drama en Globos de Oro, Mejor Película en los galardones del Sindicato de Productores, dentro del Top 10 de Películas del Año del National Board of Review y el American Film Institute



Calificación: 78



Taquilla global: 207.9 mdd









Contra lo Imposible



El visionario diseñador de automóviles estadunidense Carroll Shelby (Matt Damon) y el intrépido piloto e ingeniero británico Ken Miles (Christian Bale) luchan contra las injerencias corporativas, además de contra las leyes de la física y sus propios demonios personales, con el objetivo de construir un revolucionario coche de carreras. Ese automóvil sería el Ford GT40 y su cometido sería desafiar al mismísimo Ferrari.



Nominaciones: 4



Premios: 19



Premios principales: Dentro del Top 10 de Películas del Año del National Board of Review, Mejor Película de Drama en los Premios Satellite



Calificación: 81



Recaudación: 220.1 mdd







El Irlandés



Frank Sheeran (Robert De Niro), más conocido como El irlandés, es un asesino a sueldo de la mafia al que se le atribuyen más de 25 asesinatos relacionados con el hampa. Al final de su vida, Sheeran afirmó haber estado involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa (Al Pacino), el poderoso jefe del sindicato de camioneros. Hoffa desapareció el 30 de julio 1975 y no fue declarado legalmente muerto hasta el 30 de julio de 1982. Su asesinato aún sigue siendo una incógnita y es uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de EU.



Nominaciones: 10



Premios: 56



Premios principales: Dentro del Top 10 de Películas del Año del American Film Institute, Mejor Película del Año en los premios del National Board of Review



Calificación: 94



Recaudación: NO DISPONIBLE por ser de Netflix







Parásitos



Ki-taek (Kang-ho Song) es el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos.



Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada.



Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico.



Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne.



Nominaciones: 6



Premios: 170



Premios principales: Mejor Película Extranjera en Globos de Oro, Palma de Oro en el Festival de Cannes, Mejor Película Extranjera para el National Board of Review



Calificación: 96



Recaudación: 161.6 mdd











Mujercitas



Massachusetts, mediados del siglo 19, después de la Guerra Civil en Estados Unidos.



Decididas a vivir la vida según sus propias normas, las hermanas March, Meg (Emma Watson), Beth (Eliza Scanlen), Jo (Saoirse Ronan) y Amy (Florence Pugh), deberán enfrentarse al reto de llegar a la edad adulta.



Las cuatro hermanas, guiadas por su madre la Señora March (Laura Dern) y avaladas por la fortuna de su Tía March (Meryl Streep), trabarán amistad con el vecino de al lado, un joven llamado Laurie (Timothée Chalamet), además de con Friedrich Bhaer (Louis Garrel), un profesor de origen alemán que animará a Jo a convertirse en escritora.



Esta nueva adaptación del clásico de Louisa May Al-



cott Mujercitas (1868) está escrito y dirigido por la actriz y realizadora Greta Gerwig, responsable de la película Lady Bird (2017), quien le da un aire de frecsura al clasico literraio.



Nominaciones: 6



Premios: 55



Premios principales: Dentro del Top 10 de Películas del Año del American Film Institute



Calificación: 91



Recaudación: 149.3 mdd









Había una Vez en... Hollywood



Los Ángeles, 1969. Se trata de un turbulento año marcado por la guerra fría, la llegada al poder de Richard Nixon, el movimiento hippie, la era del amor libre, Woodstock, la llegada del hombre a la luna, además de la sangrienta masacre a manos de la secta de Charles Manson entre los que se incluyó el terrible asesinato de Sharon Tate, la mujer del director Roman Polanski que estaba embarazada y a dos semanas de dar a luz.



En este contexto, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un actor de series de western en televisión venido a menos, junto con Cliff Booth (Brad Pitt), su mejor amigo y también su doble en las secuencias de acción, intentan abrirse camino como pueden en un Hollywood donde se viven vientos de cambio.



En la particular odisea de estos dos actores que buscan su sitio en Hollywood, se cruzarán con la actriz Sharon Tate (Margot Robbie), una nueva estrella que el año anterior había sido nominada al Globo de Oro.



Nominaciones: 10



Premios: 100



Premios principales: Mejor Película Musical o Comedia en Globos de Oro, Mejor Película en los Critics’s Choice Awards, dentro del Top 10 de Películas del Año del National Board of Review y el American Film Institute, Mejor Película de Comedia o Musical en los Premios



Satellite



Calificación: 83



Recaudación: 389 mdd