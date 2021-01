Buscan penas más severas para castigar a feminicidas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El senador José Ramón Enríquez Herrera, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para aumentar, hasta en una mitad, las penas para el feminicidio cuando este delito sea cometido por dos o más personas, algún familiar directo o que cohabite con la víctima o por algún servidor público.



El legislador planteó adicionar el artículo 326 en el Código Penal Federal para establecer que, en caso de que este ilícito sea cometido por un servidor público, además de la prisión, el condenado sea destituido del cargo o empleo o suspendido por cinco años para desempeñar el ejercicio de la profesión.



Refirió que de acuerdo con datos del INEGI, las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña que los hombres, lo cual se agrava cuando se utilizan medios que incrementan el dolor, prolongan el sufrimiento y conllevan la aplicación de la fuerza corporal para someter a las víctimas.



Enríquez Herrera mencionó que existen marcadas diferencias entre el homicidio y el feminicidio que han contribuido a un sentimiento de impunidad porque no existen agravantes contra los victimarios.



Destacó que la sanción para quien le quita la vida a una mujer no considera circunstancias como los deseos del feminicida, el parentesco con la víctima o el poder ejercido. Dijo que no es nuevo encontrar en los medios de comunicación casos de mujeres que fueron asesinadas por un grupo de hombres.



Subrayó que el mayor peligro para las mujeres se encuentra en sus propios hogares, al registrarse en ese sitio uno de cada cinco feminicidios, cometidos en un 40 por ciento por la pareja de la víctima.