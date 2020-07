Buscan que padres decidan contenidos de educación sexual en escuelas de Oaxaca

Escuchar Nota

La funcionaria federal aseguró que, “de aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez”.



“Ante este agravio a los padres de familia y a la soberanía de los estados —apuntó el Frente Nacional por la Familia—, las instituciones aquí representadas hacemos un llamado a nuestros legisladores de todo el país, pero particularmente a los legisladores de Oaxaca a que hagan valer nuestra Constitución, la autonomía estatal y un auténtico federalismo”, señaló.



para que los padres puedan decidir sobre los, quien aseguró que el pin parental es inconstitucional porque viola los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos.a consideración de los padres bajo la "objeción de conciencia", sobre temas de diversidad afectivo-sexual, así como feminismo, o cuestiones de identidad de género.Hasta ahora,que se presentan a los niños y niñas en las escuelas. En Nuevo León, la iniciativa fue rechazada por los legisladores locales.Según el Frente Nacional por la Familia en Oaxaca, el voto en contra de esta iniciativa se debe a las presiones ejercidas por la secretaria Olga Sánchez.El Frente Nacional por la Familia, por su parte, sostuvo que el derecho de los padres a decidir sobre la educación, formación y desarrollo de sus hijos “es inherente, inalienable e intransferible”.Además de que ha sido establecido y ratificado en innumerables tratados internacionales porque es un, por lo que resulta ya no sólo contradictorio sino incomprensible, informaron.Y aseguró que los padres de familia en Oaxaca asumen el derecho humano que les corresponde respecto de la educación de sus hijos, y no van a permitir que las imposiciones ideológicas del gobierno federal se antepongan a sus valores, creencias, convicciones morales, éticas o religiosas.