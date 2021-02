Buscan que pensión a adultos mayores se dé a los 65 años

Escuchar Nota

La justicia social no se detiene y en marzo adelantamos el pago del tercer bimestre, mayo-junio, de la Pensión para el Bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad.pic.twitter.com/LxpOD9fCmN — Bienestar (@bienestarmx) February 5, 2021

La diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) propuso reformar el artículo 4º constitucional, con el objetivo dePlantea que las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley.En el caso de las y losy las y losesta prestación se otorgará. En la actualidad se entrega a partir de los 65 años.La iniciativa, que analiza la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que con esta reforma se garantizaría el, y se cubriría a un mayor número de personas queExpone que la crisis económica generada por el Covid-19 empieza a traducirse en disminución de los ingresos en la población. Aunque en algunos sectores la pérdida de empleo puede ser temporal, en la mayoría será definitiva, afectando de manera importante a la prolongación de la crisis y a la recuperación económica.Estima que tales afectaciones serán mayores en grupos vulnerables, como las personas adultas mayores, y peor aún para personas de dicho grupo queLas estimaciones realizadas por expertos son preocupantes y quienes serán, como las personas de la tercera edad. Es más alarmante aún para los adultos de la tercera edad, pues si no cuentan con seguridad social, como la mayoría de la población, resulta que la pérdida de su empleo a los 65 años sería catastrófica, destaca.Refiere que en México la edad de retiro es a los 65 años. A esa edad, hombres y mujeres pueden pensionarse, según laSin embargo, considera, debido a que, sobre todo la generación que empezó a laborar en los años sesenta y setenta, es indispensable que el Estado mexicano garantice que la pensión no contributiva llegue no a los 68 como marca el citado artículo, sino a los 65, para cubrir a toda la población, haya trabajado en la formalidad o no.