Buscan reducir tiempo en el Buró de Crédito

Saltillo, Coah.- La Cámara de Diputados valora reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para reducir de 6 a 4 años el tiempo que la información negativa permanezca en el Buró de Crédito, informó Evaristo Lenin Pérez Rivera.



“Cuando hablamos del Buró de Crédito el pensamiento inmediato de la mayoría de los mexicanos es que es una lista negra. La realidad es que el Buró de Crédito consiste en un centro de información del carácter crediticio que tiene cada ciudadano en sentido positivo o negativo”, indicó.



Así, propuso prohibir el uso de datos crediticios para que los patrones determinen que un trabajador es candidato a ocupar un puesto.



Un estudio elaborado por The Statment Index entre 400 mil personas, reveló que 16% no tiene calificación crediticia ni posibilidad de acceso al crédito, y 57% aparece con información negativa.



El promedio de las deudas existentes es de mil pesos, “pero muchas de estas personas ni siquiera saben que se encuentran en la base de datos y aquellas que lo saben no tuvieron la oportunidad de ser informadas en forma previa”.



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que México ocupa el octavo lugar mundial en robo de identidad, por lo que cuando un ciudadano se entera de que está en el Buró de Crédito y le ha sido robada su identidad, acceder a más créditos es un proceso burocrático complicado.