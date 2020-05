Buscan resurgir la fiesta brava

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El empresario ganadero Armando Guadiana Tijerina no quita el dedo del renglón, mantiene firme su objetivo de traer de nuevo la fiesta taurina a Saltillo y que la Plaza de Toros Fermín Espinoza Armillita vuelva a vibrar con el “olé” a todo pulmón.



Mediante un video publicado en su página, Guadiana asegura seguir trabajando duro para que la ley que prohíbe las corridas de toros en Coahuila se anule y la fiesta brava resurja en la entidad.



En el video, grabado desde el ruedo de la Plaza Fermín Espinoza Armillita, Guadiana no olvida aquella tarde histórica de noviembre cuando se realizó la última corrida en la capital coahuilense.



Fue el sábado por la tarde del 28 de noviembre de 2015 el día que se celebró, con la presencia de los toreros de a pie Armillita IV, Joselito Adame, Diego Silveti y el rejoneador Jorge Hernández, con todos de D’ Guadiana y San Isidro.



Tras remembrar esa fecha, el ganadero espera pronto traer la fiesta de todos a la entidad, la cual muchos esperan con ansia.



“Pronto haremos y volveremos a tener la fiesta brava aquí en Saltillo y en todo Coahuila. Tengan la seguridad de que vamos a seguir adelante en este tema”.

Desde el ruedo Armando Guadiana cree que la ilusión de ver a los bureles peleando por su vida, mientras el torero con el capote aguarda para hacer sus pases, se verá un día no muy lejano.



“Hoy jueves 14 de mayo de 2020, se nos vino el recuerdo, le están dando una arreglada a la plaza, porque la ilusión de todos los taurinos, de todos los que amamos la fiesta brava está presente y vamos a conseguir el anhelo de todo mundo. Un día muy pronto volveremos a tener la fiesta de toros aquí en Saltillo y en Coahuila”, concluyo.