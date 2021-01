Buscan retiro de Sea Shepherd de hábitat de vaquita marina

Escuchar Nota

Ante los constantes recortes al presupuesto, falta de embarcaciones, despido de personal y nula experiencia de altos funcionarios, la Profepa firmó un convenio con Sea Shepherd para que la organización internacional implementara acciones de preservación en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como para el cuidado y conservación de la vaquita marina y el pez Totoaba.En el documento de ocho páginas en poder de Excélsior con número de Folio Jurídico PFPA-SJ-DGCPAC-06-19, la agrupación conservacionista se compromete a apoyar a la Profepa con sus recursos técnicos, materiales y humanos para la liberación o rescate de ejemplares víctimas del tráfico ilícito o atrapados en redes ilegales.Lo anterior otorga sustento legal a la presencia de los barcos de la organización internacional en el Alto Golfo de California, severamente cuestionado, luego de que el pasado 31 de diciembre colisionó con una embarcación menor (panga) de pescadores que realizaban actividades prohibidas en la "Zona de Tolerancia Cero" de la vaquita marina, que dejó como saldo la muerte de uno de los tripulantes y lesiones graves, que ponen en riesgo la vida de la otra persona.De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Marina (Semar), los hombres resultaron heridos cuando el barco Farley Mowat “al dar avante para retirarse del área colisionó con una panga con dos pescadores a bordo, misma que cruzó su derrota intencionalmente (ruta de navegación)”.A decir de Sea Shepherd, previamente los pescadores lanzaron bombas molotov y plomos contra su barco cuando intentaron levantar una red ilegal del mar.Ante esta situación, el diputado de Morena, Jesús Salvador Minor Mora, presentará este jueves ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo "por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que gire instrucciones a los titulares de la Semarnat y de la Secretaría de Marina (Semar), para que asuman de forma inmediata sus responsabilidades de preservación y protección ecológica, sustentable, sostenible y de seguridad en el Golfo de California, y sea retirada sin contratiempos la organización ambientalista Sea Shepherd".En sus argumentos, el legislador federal por Baja California asegura que "desde que llegaron los ambientalista a la zona de San Felipe, para el sector pesquero, la propia actividad de pesca ha sido una desgracia social y económica, a ellos lo único que les interesa es la vaquita marina (supuestamente)"."A nosotros los mexicanos, nos interesa salvaguardar las especies, en especial la vaquita marina en peligro de extinción, pero también nos interesa mantener la vida y la integridad física de los seres humanos que hacen al sector pesquero, así como el bienestar de su propio entorno de vida, que se genere economía sustentable y, que traiga calidad de vida para todos."El no tener acceso a lo antes mencionado ya es una afectación directa derivado de la presencia de esta organización ambientalista Sea Shepherd. Que aparte de la afectación económica por más de cinco años, también ha dejado graves afectaciones físicas y psicológicas a los pescadores que, en su limitado saber, han sido víctimas de la utilización de mangueras de presión que han sido rechazados a cualquier acercamiento social al barco de la organización y de lo que además, han sido acusados como presuntos agresores, cuando en la realidad han sido los agredidos y afectados", explicó.Jesús Salvador Minor Mora agregó que el último y más reciente hecho agresivo contra pescadores ocurrió el 31 de diciembre de 2020, con la "embestida del barco Farley Mowat" a una panga de pescadores del Puerto de San Felipe, partiendo la embarcación, "y por supuesto los pescadores quedaron muy mal heridos, uno de ellos falleció cuando era atendido en un hospital y el otro se encuentra grave"."¿Por qué la Semarnat y la Semar, no son los directamente responsables de preservar el ecosistema marino y la seguridad del alto Golfo de California?"¿Es que acaso en México, no tenemos capacidad científica, técnica y operativa para preservar y proteger nuestros mares, en las instancias responsables, o en los institutos de investigación, o en las propias organizaciones ambientalistas mexicanas?", cuestionó.En el Presupuesto de Egresos 2021, el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 31 mil 348 millones 192 mil 349 pesos para todo el sector ambiental, que es 46.11 por ciento inferior a los recursos que se tenían en 2015, aunque hubo un incremento de mil 479 millones de pesos con respecto a 2020.En el caso de la golpeada Profepa, la situación empeoró debido a que en 2021 sólo podrá ejercer 742 millones 103 mil 128 pesos, es decir, 6.42 por ciento menos que en 2020, cuando contó con 793 millones 069 mil 656 pesos, que ya de por sí fueron insuficientes.Con información de Excélsior