Buscan sancionar con hasta cuatro años de cárcel piropos y chiflidos

Ciudad de México.- La diputada local de Morena, Noemí Zitle Rivas, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Hidalgo para tipificar como acoso sexual los piropos, silbidos, frotamientos y se sancionen con penas de uno a cuatro años de prisión.



Así la iniciativa plantea que comete el delito de acoso sexual quien con fines lascivos asedie reiteradamente mediante comentarios, insinuaciones, gestos que resulten ofensivos o inapropiados, roces corporales, frotamientos o tocamientos indebidos a persona de cualquier sexo sin su consentimiento, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima en cualquier espacio público o privado incluyendo instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.



En estos casos se impondrán penas de un año a cuatro años de prisión y de 100 a 300 días multa. Estos delitos sólo serán perseguidos por querella del ofendido o de su legítimo representante salvo que se trate de un incapaz o menor de edad, en cuyo caso se procederá de oficio.



“El día de hoy presento ante esta soberanía una iniciativa cuyo principal objetivo es proteger la integridad, la dignidad, el honor, el derecho de las mujeres para transitar en espacios públicos o privados sin ser molestadas, violentadas o acosadas en su persona”, argumentó Zitle Rivas desde el Pleno del Congreso del estado.



Subrayó que el acoso sexual en las calles es una realidad, “y como tal debemos de enfrentarla y frenar estos ataques, hago un atento llamado a las personas que acostumbran realizar estos piropos hacia las mujeres para que dejen de hacerlo porque no es un halago ni mucho menos cuando se grita en la calle exhibiendo la falta de respeto hacia las afectadas que transitan libremente y sin hacer ningún mal a nadie, los piropos no son más que otro alcance de violencia sexual”.







Mencionó que en el mes de julio del presente año el Congreso local de Oaxaca aprobó una reforma a su Código Penal para castigar hasta con cuatro años de cárcel los piropos, silbidos, frotamientos o gestos de carácter sexual los cuales son considerados como forma de acoso.



Agregó que a su vez en la Ciudad de México entró en vigor la nueva Ley de Cultura Cívica la cual contempla una sanción a las personas que lancen silbidos y expresiones de carácter sexual en espacios públicos así como dar una pena a quien exhiba sus órganos sexuales en la calle para agredir o molestar a otra persona.



Puntualizó que en Hidalgo los casos de acoso sexual también se hacen presentes, sin embargo apuntó que no existen cifras exactas que den cuenta de las agresiones vividas.



“Según la asociación civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos explicó que lo anterior se debe a que la mayoría de las víctimas de acoso sexual en el estado no presentan la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo debido a que más del 90 por ciento quedan impunes”, dijo.



Finalmente, reiteró que el objetivo de la iniciativa es tipificar el acoso sexual en espacios públicos y privados como un delito y a su vez reforzar la normativa para la prevención y eliminación de los actos que afecten la integridad de las personas.







Con información de Milenio