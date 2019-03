Buscan sensibilizar a favor de la vida

La Alianza de Pastores de Saltillo inició una campaña permanente a favor de la vida y en contra del aborto, con el propósito de sensibilizar a la sociedad y a los diputados para no despenalizar la interrupción legal del embarazo.“Es importante decirle a la sociedad lo importante que es retomar el valor de la vida del ser humano, porque ahora pareciera que lo han querido devaluar”, explicó Eduardo Pacheco Ortiz, representante del movimiento Rescatando a la Familia.“Cada vez que la sociedad o un grupo quiere cometer una masacre, empiezan a decir que no es una vida humana. Por ejemplo, hace años decían que los esclavos negros no eran humanos, sino que eran animales de trabajo. Luego, en el tiempo de los nazis, dijeron que los judíos no eran humanos”.“Hoy, quieren convencernos que los bebés que están en el vientre de su madre no son humanos. Es el mismo argumento de muerte, la obligación de la Iglesia es salir a decir que lo que está dentro del vientre de la madre, es un ser humano”.