Buscan subir IEPS en 2020

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no aumentará impuestos, Ramírez Cuéllar consideró que para el 2020 se debe contemplar una actualización de impuestos asociados al consumo de productos que derivan en la prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas, a efecto de reducir su consumo.El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados urgió a que se dé una actualización en los impuestos al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y comida chatarra, a fin de apoyar con más recursos el gasto en el sector salud.Señaló que lo que se recauda por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en esos cuatro rubros es mínimo en comparación al gasto que se produce en el tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad y las crónicas degenerativas.La recaudación es insuficiente y debe haber un aumento de forma progresiva para una solución integral, expresó en un comunicado de prensa."Si comparamos los daños a la salud que originan estos productos y los costos que generan en atención médica, contra la tributación y las ganancias exorbitantes de las compañías que los producen, el resultado es injusto e inequitativo y los más afectados son los pobres", mencionó el diputado de Morena.Explicó que para el 2019 se programó una recaudación del IEPS en esos conceptos por 152 mil 482.1 millones de pesos.Sin embargo, dijo, si se actualizaran las tasas se podrían alcanzar los 304 mil 964.2 millones de pesos de recaudación, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud.Detalló que respecto al destino de los recursos, el presupuesto aprobado para la Secretaría de Salud en 2019 es de 124 mil 266.8 millones de pesos.Con ese dinero, dijo, se espera que se cumplan todos los requerimientos del sector.Sin embargo, mencionó que al revisar la recaudación de impuestos se advierte que es menos lo que se capta contra lo que se gasta.Dijo que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda, en el primer bimestre de este año, por comida chatarra, se recaudaron 3 mil 988 millones de pesos.Por bebidas saborizadas, 4 mil 485 millones de pesos; por el cobro del IEPS a tabaco 12 mil 641 millones de pesos; y por impuesto en cerveza y bebidas refrescantes, 6 mil 576.6 millones de pesos."Vemos que resulta insuficiente la tributación para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles."Para los siguientes ejercicios fiscales, es importante analizar el incremento de las tasas impositivas, etiquetando los recursos con un destino específico, que permita incidir en la prevención y atención del sobrepeso y obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles, ante el grave problema de salud pública que enfrenta nuestro País", propuso el Presidente de la Comisión de Presupuesto.