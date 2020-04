Buscan trabajo a pesar de pandemia; bolero recorre las calles de Saltillo en bicicleta

Escuchar Nota

“Yo pienso que no pueden los que tienen dinero, ellos no pueden salir de casa pero nosotros sí porque pues tenemos necesidad, los que tienen dinero solamente ellos tienen ese privilegio”

, la gente ya no sale a la calle ya no hay a quién prestarle sus servicios.Es, bolero de oficio, con este trabajo, en seis horas apenas ha recabado 40 pesos.Antes de la cuarentena don José Luis ya tenía sus clientes fijos, percibía un ingreso diario de hasta 350 pesos,Es por ello que desde las 08:00 de la mañana don José Luis sale de su casa en la, monta su bicicleta y comienza a pedalear, no sabe a dónde irá, no tiene un lugar fijo, menciona que solo sale a buscar quién le pida sus servicios.Así pasa las horas, recorriendo las calles de la ciudad, en las cuales a pesar de la contingencia sigue habiendo tráfico y es que, a decir de don José Luis,Don José Luis no apela a la caridad,, con eso el podrá sustentar los gastos de su familia y sobrevivir a la cuarentena.Así vive este bolero móvil, entre las calles, sin tapabocas, solo con la esperanza de que alguien lo pare y le dé trabajo, con la misma esperanza de que por lo menos por un día más podrá llevar comida a su casa.