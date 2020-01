Buscan verdad tras tragedia; viuda en pláticas con Televisa y ANDA

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gabriela Barajas no admite la versión que le han dado sobre la muerte de su esposo, el actor Jorge Navarro Sánchez, por lo cual analiza emprender acciones legales si no llega a un acuerdo con Televisa.



El 16 de enero, Navarro, de 45 años, y su colega Luis Gerardo Rivera, de 38, sufrieron un accidente, en la colonia Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco, mientras rodaban, por tercera ocasión, una escena para la serie Sin Miedo a la Verdad. Las primeras versiones indicaron que, al cruzar un puente, el segundo resbaló y arrastró a Navarro. Ambos murieron por traumatismos craneoencefálicos.



“Esa versión no me suena en lo absoluto. Jorge fue acróbata en Six Flags, recién que llegó a la capital (desde Guadalajara) se integró junto a un equipo de 40 personas y hacía acrobacias en moto, él sabía de caídas”, dijo Barajas, en entrevista.



Un testigo del suceso, en anonimato, explicó detalladamente lo sucedido.



Pasadas las 21:00 horas del jueves 16, la producción, con un staff de 50 personas a cargo de Rubén Galindo, vuelve a filmar en la citada locación como lo ha hecho durante dos años, sin percance alguno. Se trata de dos fábricas contiguas. En una de ellas se monta un puente a una altura de al menos cinco metros, que no estaba lo suficientemente firme, según se podía ver a lo lejos, comentó.



Alguien hizo sonar el botón de pánico instalado en la calle Oriente 239 E, entre calzada Ignacio Zaragoza y Sur 4, lo cual alertó a los vecinos. El semblante de algunos era de preocupación, contó.



“Escuché que uno dijo que se fueron de espaldas, o sea, esa teoría que dicen que tropezaron no es cierto. Yo creo que se tambaleó el puente. Ellos cayeron de cabeza.



“Ese día, que yo estaba viendo la escena, sí era muy peligrosa. Uno de ellos dijo ‘ya valió ver…, estos pend… se cayeron de espaldas’”, dijo el testigo.



Barajas sostiene pláticas con la empresa y con la Asociación Nacional de Actores (ANDA).