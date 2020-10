Buscar pareja en el fin del mundo

Escuchar Nota

"Todo contacto cercano, de menos 2 metros, con una persona infectada puede exponerte a la enfermedad del coronavirus, participes en actividad sexual o no", responde William F. Marshall, médico y fundador de la Mayo Clinic de Estados Unidos.



"Los solteros son algunos de los más castigados por las consecuencias de la pandemia ya que tiene sentido que, como persona soltera, desees tener contacto físico", expone María Vázquez, psicóloga y sexóloga en una clínica madrileña.



"Por ahora no existe ninguna evidencia de que el coronavirus se transmita a través del semen o fluidos vaginales", nos explica. Aún así, los solteros que quieran disfrutar del sexo en pareja durante esta 'nueva normalidad' deben tomar las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de exposición a la enfermedad. La experta nos da algunas pautas:



*Ve siempre con el mismo 'acompañante sexual' y llega a un acuerdo con esa persona para que no vea a otras y reducir así el riesgo de propagación.

*Asegúrate de que tu acompañante está sano y evita tener relaciones sexuales con gente con síntomas de la Covid-19.

*Ponte la mascarilla durante la actividad sexual. "La mascarilla es el nuevo preservativo", nos explica.

*Usa preservativos.

*Adiós al sexo oral. "Es fundamental evitar a toda costa el sexo oral durante la pandemia".

*Evita los besos. "En concreto, todas aquellas actividades sexuales que presenten un riesgo de trasmisión fecal-oral o que impliquen semen u orina", matiza María Vázquez.

*Lávate las manos y dúchate antes y después de tener relaciones.

*Juguetes sexuales: "Si usáis juguetes sexuales, desinféctalos antes y después de usarlos".

"El tipo de actividad sexual más seguro durante la pandemia es la masturbación", nos explica Juan de Miguel, médico y psicólogo.



. Las dinámicas sociales, de trabajo, cambio nuestros planes desde que el pasado 14 de marzo se declarase el estado de alarma y con esto llegaron todas las medidas necesarias para tratar de controlar la pandemia de coronavirus. Siete meses después, continúa el distanciamiento social, la limitación de aforos, las salidas innecesarias y se acaban también los besos y abrazos. Con todo esto, se plantea el gran interrogante:Retomar la vida sexual, todo un reto para algunos solteros, también en cuanto a relaciones sexuales se refiere y por eso retomar la vida sexual puede presentarse como todo un reto, especialmente para personas sin pareja estable.Algunos países, como el caso de Holanda, han editado ya una guía para solteros en la que recomiendan buscar un 'amigo sexual' durante la pandemia.La alternativa para los más temerosos...No todo gira en torno al sexo de dos. Existen otras fórmulas para mantener intimidad con una persona utilizando la distancia social (y aún así satisfaciendo vuestras necesidades) como son el 'sexting' (el sexo por videollamada o mensajes) o la masturbación.Además, el médico William F. Marshall nos anima a crear citas virtuales y tirar un poquito de imaginación. "La simple idea de tener que cambiar los planes puede resultar muy excitante. Intercambiad mensajes, fotos o vídeos y probad a descubrir cosas nuevas", añade María Vázquez.En las aplicaciones como Tinder, lo normal es que en la primera cita ya exista un acercamiento sexual. "Ya no sucede así. Los pacientes que he tenido tras comenzar la pandemia me aseguran que sienten miedo. Yo recomiendo darte un tiempo prudencial para conocer al otro antes de entrar en faena", nos cuenta Juan de Miguel.Si no vivís juntos, es importante que toméis muchas de las medidas que se han explicado anteriormente. "Aunque tengamos pareja, la higiene sigue siendo un punto muy importante y en la medida de lo posible deberíamos evitar los besos", plantea. "Estar en contacto con la saliva del otro puede exponerte al virus".Si viven juntos, y en cualquiera de los escenarios, los expertos consultados advierten que la pareja debe evitar tener relaciones sexuales si uno de los dos sospecha que tiene coronavirus.