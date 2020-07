Buscará abuela la custodia de bebé abandonada en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Monserrat Rodarte | Luis Durón | Saltillo, Coah.- Llevar un embarazo en secreto, posiblemente no fue lo mejor para Wendy, quien al no decir a su familia que estaba a punto de dar a luz a su bebé, prefirió vivir este acontecimiento en silencio, en el patio de su casa.



“En eso me da la curiosidad de venirme hasta acá y yo veo que un oficial, entre sus manos lleva un bebito, yo me acerco con mi esposo y le digo que llevan un bebito, me dice estás loca, pero le vuelvo a decir y en eso me meto y veo que hay agua y que traía sangre, yo hasta le dije a mi esposo, porqué hay sangre y comentó, ‘dice Wendy que vomitó’”, compartió Rocío .



Entre escombros, tierra y objetos olvidados, fue como la joven de 19 años, la madrugada del miércoles dio a luz a su bebé, un río de sangre marcó el lugar que después sería pieza clave para dar con el paradero de la joven, quien al no encontrar una solución más práctica, tomo a su bebé en brazos y luego del parto, pasó a su bebé, envuelta en una camisa, por un pequeño espacio que divide su vivienda, con la del vecino. Las marcas de sus manos ensangrentadas, ubicadas sobre ambas paredes, ahora provocan que su madre, imagine lo que tuvo que vivir su hija en total silencio para evitar que su familia se diera cuenta.







Con todas sus fuerzas



Momentos después, lo que parecía como una trágica despedida, para Wendy fue un momento en el que pidió perdón a su pequeña, por lo que estaba haciendo.



“Ella se recargó con todas sus fuerzas para poner a la niña, porque dice, nada más puse a la niña así, en ningún momento la aventé o le hice un mal, me asegura que todavía cuando la estaba poniendo le pedía perdón, pero no la oía llorar, pensó que ya se me había muerto.”



La madre de Wendy, quien ahora relata la historia, pues aún en su consternación, no entiende cómo es que su hija tomó esa decisión, pues ya había demostrado ser buena madre, al hacerse cargo de su primer hijo, de apenas 2 años.



“Me dijo… me hinqué ma, para que no se golpeara la puse en una camisa de mi papá, quito ese bote y por eso estaba pegada a la pared del vecino”.



Ahora Rocío Figueroa, madre de Wendy, conociendo la situación, buscará que las autoridades le cedan la custodia y así poder ver crecer a su pequeña Milagros, como llamaría a la bebé de cabello oscuro y piel blanca, quien lejos de ser su nieta, ahora sería su hija, pues considera es sangre de su sangre.



“Milagros le digo a mija, porque es un milagro que Dios nos hizo, porque ahorita mi nieta pues está viva, solamente él sabe porqué deja a los niños”.







Resguarda Pronnif a bebé y hermanito



La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), mantiene bajo resguardo a la recién nacida que fue abandonada por su madre en el patio de su vecino, también al hermanito de 2 años de la menor.



Por su parte, los agentes de la Fiscalía General del Estado mantienen abierta la carpeta de investigación en contra de la madre de la menor, que se encuentra internada en el Hospital Ixtlero.