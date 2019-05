Buscará Congreso restablecer diálogo con el EZLN

Tras 25 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en el contexto de diversos desencuentros de éste con la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión citará a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero con el objetivo de analizar soluciones a las demandas del grupo insurgente desmovilizado.La Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación (Cocopa) informó este domingo que acordó citar a reunión a la secretaria de Estado para conocer cuál es la postura del gobierno actual para restablecer el diálogo con el EZLN.“Deseamos conocer la postura del gobierno federal en relación con este tema que se quedó pendiente y ante este clima de violencia que se vive, le vendría muy bien al país que se concretara una paz duradera en Chiapas”, dijo el diputado que preside la comisión, Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI).El legislador enfatizó que desde la gestión de Vicente Fox el tema no ha sido abordado de manera relevante, por lo que es necesario que el Congreso analice a profundidad las reformas en materia indígena para identificar los pendientes con respecto al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.“No es un tema fácil, pero debemos impulsar acciones que den continuidad a las negociaciones entre el gobierno federal y los integrantes del EZLN y por qué no lograr la paz duradera en la región”, apuntó el legislador priista.A su vez, el diputado de Morena Javier Manzano, integrante de la comisión bicameral dijo que se deben de generar las condiciones para el diálogo entre las partes.Por ello, propuso retirar a los elementos del Ejército de la zona de conflicto, liberar a los presos políticos y revisar la reforma en el rubro.El legislador destacó que el diálogo entre el gobierno y el EZLN se rompió tras la reforma constitucional del 2001, misma que no cumplió con el pacto generado para reconocer los derechos de los pueblos indígenas.Recientemente, la organización civil Centro Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, denunció que desde diciembre pasado aumentó la presencia de militares en las comunidades de influencia del EZLN.“El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas).“Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes”, denunció la ONG el pasado 2 de mayo.