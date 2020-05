Buscará Héctor Moreno estar en el Mundial del 2022

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Héctor Moreno tendrá casi 35 años cuando se juegue el Mundial de Qatar, pero advierte que le dará pelea a los jóvenes en la Selección Mexicana.

El defensa del Al-Gharafa se entusiasma ante la posibilidad de jugar su cuarta Copa del Mundo, más allá de que comprende que va de salida.



"Intentaré hacer todo lo posible, cuidarme, trabajar, entrenar, prepararme para que mi cuerpo lo permita y pueda rendir al mejor nivel, dependerá de la gente que viene empujando, ley de vida, llega gente joven y va a sacando a los más viejos.



"Me considero un futbolista que se cuida, aprender, mejorar, fácil no será para esta gente. Debo responder en la cancha y espero jugar, no sé si estaré en Qatar durante el Mundial, pero sería maravilloso vivir un Mundial en casa, creo que la más feliz sería mi mujer con todo el tema de logística que se va a evitar", dijo.

Moreno participó en una charla en Instagram con el Embajador de Qatar en México, Mohamed Al Kuwari.



El futbolista destacó los avances en Qatar para albergar la Copa del Mundo, en materia de infraestructura, hotelería, transporte, además del tema tecnológico.

"Mi esposa es española, de Barcelona, ha estado en México, pero ella está fascinada.



"Lo que disfrutamos y valoramos más es la seguridad y tranquilidad con la que uno puede estar por la calle, eso no tiene precio, con Mia, nuestra niña de 4 años y ahora Salma, es algo que no tiene precio, hemos tenido temas complicados en aspecto de seguridad y aquí hay un aire de seguridad", mencionó.