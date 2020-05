Buscará la UAdeC maneras para reactivar el deporte

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La cuarentena ha dejado de lado el deporte en la UAdeC, quien desarrolla cada semestre una infinidad de torneos universitarios, impulsando la actividad física en más de 11 mil jóvenes, por lo que se deberá de realizar un plan de trabajo profundo para reactivarlo.



David Hernández, coordinador de deportes de la máxima casa de estudios, indicó que los atletas representativos están en casa desde la primera semana de marzo y desde ahí cumpliendo con obligaciones.



“Nosotros desde marzo en la primera semana de abril, empezamos en redes sociales un programa de activación física, habíamos pedido a entrenadores en jefe de alguna y otra forma tener activados a sus atletas en sus casas, de forma básica, sin ningún material, solo cuestiones básicas y luego lo empezamos a hacer en la comunidad en general, a la gente que pudiera entrar a las redes, y todo con buena aceptación”, indicó.



Para el retorno de actividades, cuando se dé luz verde por parte de autoridades federales, estatales y de la propia universidad, se tendrán que ver una serie de planteamientos de estrategia y proyectos de reactivación, en especial porque el deporte dentro de la universidad no es una actividad esencial, sino algo integral y complementario.



“La Liga Juvenil quedó en la segunda fecha, es un hecho que así se va terminar, para ver si el próximo semestre lo reanudamos o la recuperamos hasta el otro año, porque el próximo semestre es la categoría Intermedia. A nivel Nacional la Juvenil ni siquiera inició temporada, que era muy prometedora, es una Liga a nivel nacional con el Politécnico, UNAM y nosotros. En el baloncesto los dos equipos que habían pasado al Nacional, las hombres con los 16 mejores del país y la femenil con las mejores 12, se suspendió, no se ha cancelado, casi todo se está moviendo”.



Otro punto a verse es el presupuesto para el deporte en el siguiente semestre, pues de ahí dependerá mucho lo que se podrá realizar y reactivar.

Asimismo, se aproxima la temporada de la categoría Mayor de Onefa, la cual también trae consigo una preocupación.



“Liga mayor nos tiene preocupados, la temporada empieza en septiembre, pudiéramos pensar que falta mucho, es un tema esencial, pero tendríamos que estar al pendiente, porque se ha hablado de tener partidos a puerta cerrada, no son los partidos lo que nos preocupa, son los entrenamientos, porque entre personal médico, staff de coacheo, trainner, son más de de 70 a 100 personas en el campo.



Algo bueno de entre todo esto, es la oportunidad de darles cursos, actualizaciones y clínicas a los entrenadores, gracias a las federaciones nacionales, al realizarlas en línea de manera gratuita.