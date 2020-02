Buscará nuevo Mayor de EP extender 24 horas puente 1

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La mañana del martes el primer edil Claudio Bres se reunió en el Ayuntamiento de Piedras Negras con el nuevo Mayor de Eagle Pass, Luis Sifuentes con el fin de continuar el trabajo conjunto en diversos aspectos.



Uno de ellos, según comentó Luis Sifuentes será el tema de incrementar la eficiencia en los Puentes Internacionales, ya que no se usa al máximo su capacidad.



De acuerdo con esto, explicó que durante la reunión se ha hablado de ampliar a 24 horas el Puente Internacional #1 y es algo que se estará discutiendo con las autoridades correspondientes.



“Es algo que Paul del Rincón ha discutido y hemos pedido que se abra las 24 horas, así que tenemos que hablar con federales para que haya personal suficiente”, declaró.



Por otra parte, sobre el cruce número dos indicó que se está esperando a la apertura de la nueva línea del lado mexicano para comenzar a trabajar con más casetas para vehículos comerciales.



En cuanto a la posibilidad de la construcción de un nuevo puente, consideró que en este momento no es una necesidad, pues se sigue sin explotar la capacidad de los actuales.



“Ha habido varios cuestionamientos sobre el tercer puente, es algo que tenemos en mente más delante, pero si no estamos usando el puente uno a su capacidad como haremos otro”, detalló.