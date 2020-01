Buscará Rayados reunir a gemelos Funes Mori

Ciudad de México.- Los Rayados de Monterrey buscan juntar a los gemelos Funes Mori para el Clausura 2020, sin embargo, de momento no han presentado una oferta formal por Ramiro, aseguró el entorno del defensa argentino que actualmente milita en el Villarreal.



Desde hace un mes, medios españoles señalaron que el defensa podría salir del Submarino Amarillo. Lo anterior como consecuencia de su irregularidad en la actual temporada, en la cual han jugado más Raúl Albiol y Pau Torres.



En este contexto, nuevamente surgieron los rumores de que podría llegar a la Liga MX para jugar con Rayados.



Previo al Apertura 2018 también se habló del interés de los regios en el zaguero, que en ese entonces jugaba con el Everton de Inglaterra.



Al respecto, fuentes cercanas al jugador han señalado que sí hay interés por parte del Monterrey, no obstante, precisaron que de momento no han presentado una oferta formal para empezar con negociaciones para su contratación.