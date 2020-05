Buscarán cerrar pastelerías el 10 de mayo

Escuchar Nota

"Vamos a cambiar la estrategia, vamos a hablar con la verdad para que la gente entienda. El 'quédate en casa' ya quedó obsoleto".



"No es momento aún, dijo De la O, "no es momento de abrir las empresas, las no esenciales deben seguir suspendidas".



"La economía se puede recuperar, la vida nomas puede recuperar".

informó que pedirán a las pastelerías no abrir durante el 9 y 10 de Mayo.El Secretario de Salud, Manuel de la O, cuestionó a la comunidad por el relajamiento de las medidas y demandó no festejar el Día de las Madres para evitar contacto masivo de personas.Incluso, dijo que van a cambiar la estrategia porque ya no dio resultados.Agregó que mañana darían a conocer nuevas medidas que están acordando entre el Estado, la Sedena, Guardia Nacional y las Policías locales.Ante la petición de la IP de Nuevo León de abrir negocios por la crisis económica que enfrentan, la Secretaría de Salud estatal advirtió hoy que no es momento para abrir empresas no esenciales porque se viene el pico más alto de contagios.Manuel de la O, titular de la dependencia, señaló que si se relajan medidas se van a disparar las muertes.