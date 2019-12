Buscarán la NBA encender a México… otra vez

Ciudad de México.- La euforia se vivirá en la Arena Ciudad de México, con el enfrentamiento de dos equipos que quieren aprovechar el apoyo del público mexicano para cambiar el momento que viven en la temporada, la cual no ha sido como la planearon; se trata de los Sun de Phoenix ante los Spurs de San Antonio.



Cómo llega Suns

La temporada anterior, los Suns fueron los peores de la División del Pacífico porque sumaron 19 victorias por 63 descalabros; esta temporada han mejorado pero aún ven de lejos los primeros, lugares porque marchan como terceros del sector con récord de 11-12.



Su figura

Los seguidores de Phoenix no han podido tener mayor felicidad, pues el equipo carece de un roster competitivo, aunque no todo es oscuridad porque existe un hombre que les da esperanza, ese es Booker, quien se echó el equipo al hombro en las últimas tres temporadas porque promedia 24.3 puntos, cinco asistencias, cuatro rebotes, con un 36% en

tripletes.



¿Y los Spurs?

La pasada campaña, San Antonio llegó a los playoffs al sumar 48 victorias y 34 derrotas, el problema fue que se quedaron en la primera ronda al perder 4-3 con los Nuggets. En el presente torneo, están lejos de emular el rendimiento porque aparecen a media tabla con 9-14.