¡Buscaría Seattle al receptor Antonio Brown!

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En los últimos años lo único equiparable al talento de Antonio Brown son los dolores de cabeza que le ha generado a la NFL. No obstante, tal parece que la parte deportiva aún eclipsa a sus problemas extracancha, por lo que múltiples equipos han iniciado una carrera para firmar al producto de Central Michigan.



De acuerdo con Adam Schefter, de ESPN, los Halcones Marinos encabezan la lista de equipos que pueden firmar a Brown. Por el momento, se desconoce cuántos equipos se sumarían a la puja por el veterano receptor.



En caso de firmar con un equipo, se espera que Brown se incorpore a las actividades de su nuevo equipo tras la semana 8, fecha en la que se cumple una condena de media campaña impuesta tras acusaciones de acoso telefónico y agresiones físicas. Aún falta que se le condene por los señalamientos de violencia sexual que le sostienen.



Esta no es la primera ocasión que se vincula a Brown con los Halcones Marinos. Durante la temporada baja, el wide receiver practicó con Geno Smith, pasador suplente de Seattle, y a un mes del kickoff Pete Carroll manifestó un interés no oficial en ese momento, también habló del retorno de Josh Gordon al CenturyLink Field.