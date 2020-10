Buscarían legisladores ser alcaldes de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Tanto el senador Armando Guadiana como el diputado federal Diego del Bosque aceptaron tener intenciones por competir para ser candidatos a la Alcaldía de Saltillo, en el proceso electoral que inicia en tres meses.



Luego de que ambos han aparecido en encuestas favoreciendo encabezar fórmulas de Morena para ser candidatos de Morena a la Alcaldía de Saltillo, fueron cuestionados sobre su interés por contender en el proceso interno para buscar la Alcaldía de la capital del estado.



“Si se trata de que el bastión más importante que tiene el PRI en la República es aquí, y si es necesario, lo que sí les digo, que el candidato que vaya, es el que va a ganar de Morena, y lo vamos a apoyar con todo”, respondió Guadiana.



Le entraría



Dijo que hasta ahora no había pensado en esa posibilidad, pero que si el pueblo lo quisiera, lo analizará, pero que por lo pronto está enfocado a su trabajo en el Senado. La misma pregunta se le hizo al diputado federal Diego del Bosque, quien fue más directo.



“Para mí sería un honor, creo que no hay nada más bonito que poder gobernar tu municipio, sinceramente tampoco es algo que sea una obsesión para mí”, respondió el legislador federal, quien indicó que llegado el momento se apegará al método de selección de Morena.



Expuso que lo más probable es que la selección del candidato a alcalde en Saltillo sea con base en encuestas para elegir al mejor posicionado entre la población, y que en caso de que él figure, le va a entrar, si no, seguirá con su trabajo legislativo, pero apoyará a quien logre la candidatura.