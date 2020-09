¿Buscas empleo? SAT lanza convocatoria para trabajar en aduanas

Escuchar Nota

Sé parte de esta experiencia y #TrabajaPorMéxico.



Ingresa aquí para más información: https://t.co/bYjsFhQEXO pic.twitter.com/o64s5D3eJb — SATMX (@SATMX) September 9, 2020

Ellanzó una convocatoria paraen las 49 aduanas del país.La selección de personal a cargo de la administración General de Recursos y Servicios,Se trata de un puesto multifuncional y estratégico quePara participar en el proceso de selección para ingresar al Programa Formativo en Materia de Comercio Exterior , con la posibilidad de laborar dentro de la Administración General de Aduanas (AGA) en el SAT, se requiere contar conSe debe acreditar la, en pleno ejercicio de sus derechos,para no poner en riesgo su integridad, ser mayores de 18 años de edad al presentar la solicitud; para el caso de los varones, tener acreditado elOtros requisitos:• Saber conducir automóvil• No consumir drogas• No padecer alcoholismo• Disponibilidad permanente para cambiar de residencia