Búsqueda de desaparecidos, prioridad número uno del gobierno: vocero

El titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hay 71 prioridades en el gobierno y la principal es la búsqueda de desaparecidos.“Alejandro Encinas va personalmente al terreno donde se está encontrando las fosas. No se están escatimando recursos". El mandatario aseveró que el 1 de julio se informará a los mexicanos sobre los avances del Gobierno de México.El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, publicó en su cuenta de Twitter (@JesusRCuevas):“La prioridad número 1 del @GobiernoMX es la búsqueda de personas desaparecidas, uno de los lamentables resultados de una estrategia fallida en el pasado. No necesitamos más de la "guerra vs. las drogas", nuestro enfoque es la construcción de la paz y la seguridad pública”, difundio en la red social”.