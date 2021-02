Búsqueda del amor en línea, un mercado con valor de 35.7 mdd en México

Escuchar Nota

Encontrar el amor en el ciberespacio es un negocio rentable. Se espera que elgenerea escala mundial al final de 2021. La estimación paraes de, según el estudio Digital Market Outlook, de Statista, a propósito del Día del Amor., un número mayor que antes del confinamiento debido a la pandemia, lo que dejó ingresos por 29.9 millones de dólares, 5.8 millones menos de lo que se espera este 2021.Según Statista en marzo de 2020, mes en que se declaró la, hubo una explosión en las; pues 723 mil personas bajaron esta app frente a los 299 mil de febrero, cuando aún no había contingencia.La encuesta anual “El amor en los tiempos de las telecomunicaciones 2021”, derevela que tres de cada 10 usuarios de apps de citas encuentra a su pareja ideal.Dada la efectividad de 30 por ciento para encontrar el amor, 13.9 por ciento afirma que en los últimos seis meses ha realizado pagos en estas apps y 81 por ciento invirtió hasta 200 pesos al mes, más de lo que vale una suscripción estándar a Netflix.El 48 por ciento de los encuestados declaró a la consultora The CIU haber usado Tinder; 29 por ciento,, y 9 por ciento,. A escala mundial las más populares son Tinder y Badoo.Sobre los usos, 39.6 por ciento de quienes han usado apps de ligue lo hacen con la intención de sostener una relación formal, mientras que 27.8 por ciento para tener sexo casual, indica CIU.The CIU estima que si sigue la tendencia de crecimiento del uso de apps de citas, para 2022 casi siete de cada 10 habrá tenido una relación con alguien que conoció a través de esta herramienta digital.Dada la penetración de Tinder en México, algunas marcas han lanzado campañas de marketing en alianza con esta app para hacer match con sus consumidores.Ellanzó hace unos años una campaña con el fin de acercar a los jóvenes de esta red social a la lectura. A través de Tinder, hicieron perfiles ficticios basados en personajes de libros clásicos de la literatura, para atraer su atención hacia las historias que protagonizaban.Este 2021,lanzó una promoción para sus usuarios, en la que con una recarga obtienen una cuenta de Tinder Plus gratis durante febrero.Arturo García, director de Mercadotecnia de Virgin México, comentó que con esta alianza buscan generar un valor real para sus usuarios.La oportunidad de hacer marketing a través de las apps de ligue es extensa si se considera que al finalizar este año estas aplicaciones tendrán(incluidos los de pago) en todo el mundo, indica el estudio Digital Market Outlook de Statista.