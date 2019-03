Busto de Benito Juárez en SLP, provoca burlas en redes

#BrevesVT El gobierno municipal de San Antonio en San Luis Potosí devela busto de #BenitoJuárez fuera de este mundo, lo cual ha generado críticas, memes y burlas. pic.twitter.com/0VFNBTnsui — xevt - xhvt (@xevtfm) March 21, 2019

Con motivo de conmemorar el natalicio de Benito Juárez, el presidente municipal de San Antonio, en San Luis Potosí develó el busto del Benemérito de las Américas, sin embargo, la escultura ha sido blanco de múltiples burlas.Yoni Castillo, el alcalde de la demarcación presentó la estatua en homenaje al 213 aniversario del ex presidente Benito Juárez, aunque no causó la impresión esperada en los asistentes.De inmediato usuarios en redes sociales comenzaron a comparar la escultura con personajes de diversas películas o series.Cibernautas consideran que el busto tiene similitud con E.T, con Malcolm el de en medio y con el extraterrestre que hace su aparación en la película Hombres de Negro.